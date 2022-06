Alessandra, mulher do jornalista inglês Dom Phillips, que estava desaparecido há uma semana, informou esta manhã que foram encontrados os corpos do marido e do indigenista Bruno Pereira.

A Policia Federal informou que os corpos precisam ser periciados. A Embaixada Britânica já havia comunicado aos irmãos de Dom Phillips que eram os corpos do jornalista e do indigenista. Agora todos aguardam a perícia.