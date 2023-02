Dois ados (15 e 16) rodam vendendo drogas

Dois adolescentes de 15 e 16 anos

foram detidos por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara D’Oeste. A EQUIPE 1 Motos 7 e 6 🚨GMs Trajano e Sernajoto coordenaram a ação por volta das 15h na esquina da av Augusto Scomparim e rua Angelo Sansno parque Zabani.

Abaixo a descrição feita pelos agentes.

🛑 ATO INFRACIONAL TRAFICO DE DROGAS

Está equipe encontrava-se em patrulhamento preventivo pelo local no parque Zabani quando avistou dois rapazes J. V. S. C de 15 anos e G. S. L. De 16 anos. J. estava abaixado mexendo em uma moita, o que motivou está equipe a realizar a abordagem. Com J. nada de ilícito foi encontrado já com G. foram encontrados uma porção de maconha e R$ 10 em espécie.

Questionados, os dois alegaram estar no tráfico e que dividiriam o lucro entre eles. Em busca pelo local que foi visto João abaixado foi encontrado 3 porções de maconha e mais 13 eppendorffs na cor azul contendo em seu interior um pó branco aparentando ser cocaína. Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos mesmos e foi feito o uso das algemas de acordo com o decreto 8858/16 para integridade física da equipe e dos indivíduos.

Conduzidos os dois até o plantão policial o delegado responsável lavrou averiguação de drogas apreendendo as drogas e o dinheiro. Liberando os menores aos cuidados de seus genitores.

TRÁFICO DE DROGAS

DATA:05/02/23

HORA:18:20

LOCAL:RUA PADRE VICTÓRIO FREGUGLIA 675, COHAB R. ROMANO.

Durante patrulhamento Tático pelo local acima mencionado, visualizamos 2 indivíduos atravessando a rua quando W.H.A 20 anos de idade pulou o portão para acessar o interior do bloco causando o deslocamento do pé esquerdo, impossibilitado da fuga foi detido pelo comandante da equipe e consigo localizado:

-R$49,50

-68 pedras de crack

-68 porções de maconha;

Em ato contínuo, R.E 28 anos se evadiu para uma área verde sendo acompanhado pelo segurança da equipe e com o cerco da viatura detido pela avenida Dr Sebastião de Paula Coelho, o mesmo ofereceu resistência no momento da detenção sendo necessários o uso de técnicas de imobilização onde após foi submetido a busca pessoal e localizado consigo:

-62 eppendorfs de cocaína

-R$613,00

Com o Apoio das demais viaturas da GCM que fizeram a segurança do perímetro até a chegada da equipe de resgate do corpo de bombeiros o qual socorreu W. Até o PS Edson mano onde após atendimento médico foi apresentado juntamente com R. Pelo plantão policial onde a autoridade após tomar conhecimento dos fatos ratificou a prisão dos indivíduos conforme Art°33 da lei 11.343/06 permanecendo os mesmos a disposição da Justiça.

