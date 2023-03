Doguinho é resgatado de escombros após 22 dias do terremoto na Turquia

Um cão foi encontrado com vida por socorristas, debaixo de escombros de um edifício, após 22 dias do terremoto que atingiu a Turquia e causou milhares de mortes.

O cachorro denominado Aleks, um husky siberiano, foi salvo na última quarta-feira, dia 1.

No vídeo que registrou o resgate, os socorristas chamam o animal preso entre duas paredes de concreto, e logo depois as imagens mostram as equipes de resgate abraçando o cachorro.

“Toda criatura viva é importante para nós, humanos ou animais”, destacou um funcionário das equipes de emergência.

O doguinho foi entregue a uma associação turca de proteção dos animais, chamada Haytap, que acolheu dezenas de animais salvos do terremoto.

