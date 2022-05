O médico barbarense Adolfo Basso, 42 anos, lançou – nesta quinta-feira (26) – sua pré-candidatura a deputado estadual nas eleições deste ano. Na ocasião, o ortopedista também assumiu oficialmente a presidência do diretório do PDT (Partido Democrático Trabalhista) em Santa Bárbara d’Oeste. Adolfo Basso vai compor a dobradinha com a vice-presidente estadual da legenda em São Paulo, a ex-vereadora e sanitarista Maria Giovana Fortunato, que é pré-candidata a deputada federal.

Em uma cerimônia com familiares e amigos, os pré-candidatos falaram do projeto do partido para a Região. Em seu discurso, Adolfo Basso destacou a ideologia do PDT, sobretudo em reunir jovens. Ele agradeceu ao partido por confiar a ele a direção local da legenda e, principalmente, por indicá-lo para a disputa eleitoral. Ele lembrou que anos atrás, o pai – o ex-prefeito Adilson Basso (1997-2000) – o questionou sobre o interesse em concorrer a um cargo político e seguir o seu legado.

“Eu disse que não era o momento, pois minhas filhas eram ainda pequenas e eu começava a atuar como médico. Mas a vida dá voltas, recentemente – por intermédio da Giovana – a gente vem conversando e houve o convite para assumir a presidência do PDT em Santa Bárbara, o que foi uma honra e muita gratidão. Falamos a mesma língua e acredito no crescimento do partido em nossa Região”, afirmou.

Maria Giovana agradeceu a generosidade de Adolfo, segundo ela, uma das principais características de quem decide ingressar na política. “Nesse curto período de tempo já criei uma identificação com você, Adolfo, e com sua família, estou muito contente em estar aqui com vocês”, disse.

A vice-presidente do PDT destacou que há uma mobilização para ‘dar uma nova cara’ ao partido no Estado de São Paulo. “Há uma oportunidade muito rara hoje que é um espaço a ser ocupado pelo partido em nível estadual. O PDT hoje nos dá essa oportunidade de ocupar um espaço importante na organização partidária”, apontou.