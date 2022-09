De acordo com dados da pesquisa “NSFOCUS Global Threat Hunting System”, a alta de ataques DDoS (negação de serviço) no território brasileiro, nos últimos dois meses, está diretamente relacionada às eleições deste ano. Entre 1º de julho e 31 de agosto, foram cerca de 225 mil sites atacados, com destaque para agências governamentais e de notícias, instituições educacionais e operadoras de comunicação. No mesmo período, em 2021, foram rastreadas cerca de 150 mil invasões, o que equivale a um aumento de 50%.

Entre os alvos que sofreram com as ofensivas virtuais, então a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina (17 de julho), 16 prefeituras (31 de julho), Portal Globo e Kyatera (ambas em 10 de agosto) e o site do Governo Federal (29 de agosto). Em relação as regiões mais afetadas, o estado do Rio de Janeiro concentrou 36,71% das ameaças, seguido pelo Espírito Santo, com 35,51%.

Segundo os dados analisados, o setor de operadoras de fibra ótica representou 86,35% das vítimas, sendo que boa parte dos alvos são instalações críticas e áreas governamentais. “O tipo de ataque que observamos pode facilmente paralisar todos os meios de comunicação nacional, causando graves consequências não somente para as empresas e órgãos públicos, como também para toda a população. A cada ano que passa, as infraestruturas essenciais continuam sendo o principal alvo de ataques DDoS em grande escala”, ressalta André Mello, vice-presidente da NSFOCUS na América Latina.

Além da aceleração da era digital alimentar a intensificação dos crimes cibernéticos, a maior parte das ofensivas durou menos de 5 minutos, com uma alta proporção de ataques transitórios, o que indica que os invasores atribuíram grande importância a ação, além de mostrarem eficiência e investimento no confronto técnico, com ataques de curta duração.

