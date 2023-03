Doação de Sangue em S Bárbara acontece na terça (7)

Mais uma Campanha de Doação de Sangue será realizada

em Santa Bárbara d’Oeste. A ação acontecerá na próxima terça-feira (7), das 9 às 12 horas, no Lions Clube Centro (Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce). O doador deve apresentar documento com foto, estar dentro dos requisitos, conforme lista abaixo, e utilizar máscara. Vale ressaltar que as senhas serão entregues a partir das 9 horas até às 12 horas, não sendo necessário chegar antes do horário de início.

As demais ações do calendário da Campanha 2023 em Santa Bárbara d’Oeste estão definidas para os dias 9 de maio, 4 de julho, 5 de setembro e 7 de novembro, sempre das 9 às 12 horas, no Lions Clube Centro.

Realizada bimestralmente, a Campanha é uma parceria entre a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, e Hemocentro da Unicamp, com o apoio do Lions Clube Santa Bárbara d’Oeste Centro, Pastoral da Saúde – região de Santa Bárbara, Academia Personal Place, ChocolaTec e São Rafael Mais Saúde.

Como doar

Além de apresentar documento com foto e utilizar máscara facial, os candidatos a doar sangue devem estar dentro dos requisitos e seguir as regras adotadas pelo Hemocentro Unicamp relacionadas ao Covid-19, conforme lista abaixo:

– Ter entre 16 e 69 anos (serão aceitos candidatos à doação de sangue com idade de 16 e 17 anos, com o consentimento formal e presencial do responsável legal);

– Pesar mais de 50 kg;

– Não ter comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis ou transmitidas pelo sangue, relação sexual com parceiro (a) desconhecido (a) ou sem uso de preservativos e estar exposto (a) à doenças transmissíveis pelo sangue como AIDS, hepatite, sífilis e doença de chagas;

– Não fumar duas horas antes ou após a doação;

– Não estar em jejum e evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação;

– Não ter diagnóstico de hepatite após os 10 anos de idade;

– Estar grávida ou amamentando;

– Ter feito endoscopia há menos de 6 meses, tatuagem ou piercing há menos de 12 meses;

– Não comparecer com algum sintoma de gripe ou resfriado;

– Pessoas com diagnóstico positivo ou suspeito de Covid-19 podem doar 10 dias após completa recuperação;

– Pessoas assintomáticas com diagnóstico positivo de Covid-19 podem doar 10 dias após realização do teste;

– Pessoas que tiveram contato com pacientes de Covid-19 podem doar 7 dias após último contato;

– Pessoas que fizeram isolamento voluntário devido ao Covid-19 podem doar após o término do isolamento indicado pelo médico;

– Profissionais da Saúde podem doar desde que estejam fazendo uso do EPIs de forma correta;

– Vacinados com dose da Coronavac/Butantan só poderão doar sangue após 48 horas;

– Vacinados com dose da Astrazeneca/Oxford, Pfizer/Biontech ou Janssen precisam esperar sete dias.

É possível se cadastrar no Grupo de Doadores de Sangue de Santa Bárbara d’Oeste e ter acesso a todas as informações e orientações sobre as Campanhas de Doação de Sangue no Facebook: https://is.gd/DoadoresSBO

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800.722.8432 (Hemocentro Unicamp).

Serviço:

Campanha Dia 7 de março, terça-feira, das 9 horas às 12 horas

Lions Clube Centro | Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce | Santa Bárbara d’Oeste/SP

Informações: 0800-722-8432 (Hemocentro Unicamp)

