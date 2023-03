Empresária, casada, linda e bem-sucedida, ela vivia o sonho americano

nos Estados Unidos até que realizou um negócio que, mesmo com todas as licenças e permissões, foi acusada de venda de produtos médicos falsos, o que a levou para uma prisão federal no país americano. Mesmo tendo o marido como sócio e gastando uma fortuna com advogados, não conseguiu escapar de ter que cumprir pena sozinha em uma fase terrível no mundo causada pela pandemia do Covid-19.

Rodeada pela vergonha, medo, solidão e por pessoas tão diferentes dela, teve que aprender a cozinhar com ferro de passar roupa, barganhar objetos básicos como copo descartável ou colher, entre outras situações que descreve detalhadamente em seu livro de maneira instigante e envolvente. Ouviu tantas histórias difíceis que a tirou do papel de vítima: “Tinha de dar valor àquele momento, era um instante de cura, de renascimento e de reencontro. A prioridade era reorganizar minhas ideias. Decidi escrever, pois a escrita me daria uma direção do que fazer quando saísse de lá, tinha de valorizar aquele momento, e olhar com olhos de amor para tudo que eu estava vivendo e aprendendo. Passei a analisar melhor meus sonhos, estava determinada a melhorar e crescer internamente. Eu não podia entrar ali e sair igual, se assim ocorresse, seria como se tudo fosse em vão”, comenta em seu livro.

Neste tempo recolhida, nunca se fez de vítima. Decidiu tirar lições do que estava vivendo, olhar para si, “recalcular a rota” e escreveu um livro contando com detalhes sua história de “morte”, renascimento e superação. Em seu primeiro livro autoral, Janaína Nascimento descreve os momentos mais difíceis de sua vida de maneira clara, direta e transparente sem vitimismo ou negatividade. E mostra que da dor, pode-se tirar muitas lições de autoamor, inteligência emocional e desenvolvimento pessoal.

O livro Liberdade Perseguida, será lançado pelo Selo Artêra da Editora Appris no dia 13 de abril, na Livraria da Vila do Shopping Eldorado.

Serviço:

Lançamento livro Liberdade Perseguida

Editora Appris – Selo Artêra

13/04 quinta-feira

18:30h

Livraria da Vila – Shopping Eldorado

Avenida Rebouças, 3970 Pinheiros, São Paulo – SP

Ficha Técnica:

Título: Liberdade perseguida: do sonho americano a alguns meses em uma prisão federal

Autor: Janaina Nascimento

Editora/Selo: Artêra

Complemento: Saúde mental

Sinopse: Em Liberdade perseguida: do sonho americano a alguns meses em uma prisão federal, Janaina Nascimento conta sua história, na qual, no decorrer de 20 anos, viveu do sonho ao pesadelo americano. Em junho de 2019, ela recebe um e-mail que mudaria sua vida para sempre: foi acusada de venda de produtos médicos falsos e passou anos lutando por sua honra para provar que tinha sido vítima, ainda assim, as coisas não aconteceram como ela esperava. Então, sentindo-se destituída de seus direitos, em busca de justiça, amor e vontade de viver, teve de buscar forças dentro de si para renascer, reinventar-se e desabrochar para um novo mundo que, no decorrer de tudo, ela sabia que nunca mais seria o mesmo.

Formato: Impresso e e-book

Altura: 23

Largura: 16

Profundidade: 1,3

ISBN: 978-65-250-3940-4 (livro impresso) | 978-65-250-3937-4 (e-book)

Número da Edição: 1

Número de Páginas: 232

Preço de Venda: R$ 59,00 (livro impresso) | R$ 38,00 (e-book)

Projeto “Amigos da Paz” propaga o amor e o bom relacionamento no CAIC Irmã Dulce

Um projeto de convivência pela paz e pelo amor. Com este objetivo, direção e alunos do CAIC Irmã Dulce, no Santa Rita, planejam ações para este mês com leituras de histórias que propagam a harmonia e os bons relacionamentos na escola entre alunos e funcionários. O projeto “Amigos da Paz” na unidade escolar começou em 2022 por iniciativa da dirigente Olga Benedita Vieira e contou com o envolvimento de toda a comunidade escolar.

Em novembro de 2022, alunos do 3º e 4º ano do Ensino Fundamental, representados por dois alunos de cada sala, participaram de reuniões para organizar a recepção dos alunos de 2023. Foi a primeira ação do projeto. Quando o ano letivo iniciou, uma série de ações estruturadas resultaram em uma recepção calorosa. Os funcionários fizeram um corredor e todos os alunos e funcionários foram aplaudidos até a quadra, local onde encontraram os professores. Houve contação de histórias e entrega de mimos – um apontador com “carinhas” de emoção confeccionados pelos alunos.

