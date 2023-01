Djokovic vence AusOpen (10) e iguala recorde de Grand Slams

A vitoriosa carreira de Novak Djokovic ganhou números

ainda mais expressivos neste domingo, quando o sérvio conquistou seu 10º Australian Open e o 22º troféu de Grand Slam, igualando assim o recorde de maior número de títulos em torneios deste porte. De quebra, Djokovic também voltará ao topo do ranking mundial. Para isso, Djokovic venceu a final em Melbourne contra o grego Stefanos Tsitsipas, número 4 do mundo, por 6/3, 7/6 (7-4) e 7/6 (7-5) em 2h55 de partida na Rod Laver Arena. (após TênisBrasil)

Djokovic agora divide o recorde de número de títulos de Grand Slam com o rival espanhol Rafael Nadal, ambos com 22 conquistas. Atrás deles, ficou Roger Federer com 20. Além dos dez troféus na Austrália, o sérvio tem sete de Wimbledon, três do US Open e mais dois de Roland Garros. Djokovic acumula 28 vitórias seguidas no Australian Open e não perde um jogo pelo torneio desde 2018. Seus outros nove títulos em Melbourne foram em 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 e 2021.

Recordista de semanas como número 1 do mundo, com 373 no total, Djokovic não liderava o ranking desde junho do ano passado. Ele iniciou o Australian Open na quinta posição, mas sem pontos a defender, já que não disputou a edição passada. A chegada do sérvio à liderança encerra um período de 20 semanas com o jovem espanhol de 19 anos Carlos Alcaraz ocupando o topo do ranking.

Terceiro tenista da história com 10 títulos no mesmo Slam

Maior campeão do Australian Open, Djokovic é o segundo homem a vencer 10 ou mais títulos no mesmo Grand Slam. O primeiro foi Rafael Nadal, com seus 14 títulos de Roland Garros. E além deles, a australiana Margaret Court, dona de 24 títulos de Slam no tênis feminino, acumula 11 conquistas em casa.

Agora com 93 títulos de ATP em 132 finais disputadas, o experiente jogador de 35 anos ainda supera a marca de Nadal no circuito e agora é o quarto maior vencedor de torneios. À frente dele, aparecem apenas Jimmy Connors com 109, Roger Federer com 103 e Ivan Lendl com 94.

Sérvio perdeu apenas um set durante o torneio

Apesar de ter chegado ao Australian Open com dúvidas sobre suas condições físicas, por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda sofrida há três semanas, na semifinal de Adelaide, Djokovic perdeu apenas um set no torneio. Isso aconteceu contra o francês Enzo Couacaud ainda na segunda rodada, quando o incômodo na perna era ainda mais evidente.

Na primeira semana, o sérvio também passou por Roberto Carballes e Grigor Dimitrov. A partir das oitavas, as oscilações físicas ficaram mais raras, e também ele venceu por 3 a 0 as partidas contra Alex de Minaur, Andrey Rublev e Tommy Paul.

11 vitórias em 13 jogos contra Tsitsipas no circuito

Superado por Djokovic neste domingo, Stefanos Tsitsipas disputou sua segunda final de Grand Slam aos 24 anos. Ele também havia perdido para o sérvio na decisão de Roland Garros em 2021. O histórico de confrontos agora marca 11 a 2 para Djokovic, que tem 10 vitórias seguidas. O grego também teria a chance de chegar ao topo do ranking em caso de título. E também poderia se tornar o primeiro jogador de seu país a vencer um Grand Slam.

