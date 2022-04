Uma mulher trans relata que levou socos e chutes no rosto depois que ela e sua amiga, também trans, corrigiram um homem que as teria xingado e as chamado pelo pronome masculino (ele/dele). Uma publicação que circula nas redes sociais denuncia o caso de agressão por suposta transfobia durante festa no bairro Zanaga, em Americana, na madrugada desta sexta-feira (8). Um boletim de ocorrência online foi registrado na Polícia Civil.

Laytima Remedi, 29, afirma que o agressor usava termos transfóbicos e as tratava como homens. Ela relatou que o homem usava termos como “boiola” e “viado” para se referir a elas. De acordo com as redes sociais da vítima, um convidado da festa começou a ofender ela e outra amiga trans com termos transfóbicos. A amiga não aceitou o preconceito e tentou agredir o autor mas ele não gostou e foi ai que começaram as agressões físicas.