Uma grande distribuidora do setor farmacêutico que está se instalando em Nova Odessa realiza nesta quinta-feira (10/11) entrevistas com 140 candidatos cujos currículos foram disponibilizados à empresa pelo PLT (Posto Local do Trabalho) municipal. As entrevistas acontecem a partir das 9h, na sede da ACINO (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa).

O processo visa a seleção de 80 profissionais para diversas funções – entre elas Operador de Empilhadeira, Auxiliar de Logística, Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Controle de Estoque e Fiscal de Prevenção e Perdas. Os interessados devem ter Ensino Médio completo e cursos de formação nas respectivas áreas.

O departamento de RH (Recursos Humanos) da empresa já está entrando em contato com esses 140 candidatos novaodessenses, informando sobre a data, horário e local das entrevistas desta quinta-feira.

Mas a empresa também vai dar oportunidade de entrevista para outros moradores do município interessados nas vagas ofertadas pelo centro de distribuição que comparecerem ao local nesta quinta-feira cedo com currículos em mãos, desde que atendam às mesmas exigências – incluindo ter Ensino Médio completo e cursos de formação nas respectivas áreas.

“Quem tiver interesse nessas funções e Ensino Médio completo pode comparecer para entrevista na Associação Comercial nesta quinta-feira, a partir das 9h”, salientou Ana Paula Neris, servidora encarregada pelo PLT da Prefeitura de Nova Odessa. A Associação Comercial fica na Rua XV de Novembro, nº 685, no Centro de Nova Odessa.

OUTRAS VAGAS

O Posto do Trabalho de Nova Odessa tem sempre vagas em aberto na iniciativa privada em funções distintas. Para isso, o órgão municipal recebe, seleciona e encaminha currículos para as empresas poderem fazer a seleção desses profissionais. Os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail [email protected] com a especificação da função interessada no título.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902. Mas atenção: as vagas são sempre para pessoas com experiência e para moradores de Nova Odessa.