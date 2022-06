A autora de livros de distopias nacionais, Anne C. Beker, marca sua primeira participação no principal evento literário da América Latina. A sessão de autógrafos da série distópica Subterrâneo será no dia 2 de julho, das 16h30 às 17h30, no Quiosque 3 da Travessa Literária. Em 2021, a escritora paulista lançou o primeiro volume, Ascensão, e agora lança o segundo, Revelação.

No primeiro livro, a civilização foi forçada a viver no subsolo, pois o ar tóxico causado pela poluição tornou a superfície inabitável. Neste segundo, Caroline retorna à superfície, descobre que a Terra voltou a ser um lugar habitável e que as pessoas que ali chegaram criaram uma comunidade mais acolhedora e tolerante. O desfecho da história só se dará no terceiro livro, Revolução, previsto para 2023.

SERVIÇO

Bienal Internacional do Livro de São Paulo

Sessão de autógrafos Subterrâneo: Revelação

Quando: sábado, 2 de julho, das 16h30 às 17h30

Onde: Quiosque 3 da Travessa Literária

Localização: Expo Center Norte, Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo/SP

Mais informações e ingressos: www.bienaldolivrosp.com.br

Ficha técnica

Título: Subterrâneo: Revelação – Livro 2

Autora: Anne C. Beker

ISBN: ‎ 978-6500382648

ASIN: B09WYM24HJ

Formato: 22×14 cm

Páginas: 290

Preço: R$ 9,90 (eBook) R$ 42,30 (físico)

Link de venda: https://amzn.to/3NhoC3f

Sobre a autora: Anne C. Beker atua como médica endocrinologista pediátrica na capital paulista, cidade onde nasceu. Desde pequena apaixonada por livros e literatura. Iniciou escrevendo poesias e poemas, que não chegaram a ser publicados. Após muitas leituras e alguns cursos de técnica de escrita, decidiu se arriscar com algumas ideias e escreveu o primeiro livro “Revisitando o passado”. Desde então, não parou mais.

Redes Sociais:

Instagram: @bekerannec

Twitter: @anne_beker