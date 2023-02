Disputado, esporte vira foco do governo Chico

Posto de Márcio foi disputado até inicio do ano

Até o final do ano passado comandado por parceria entre o governo Chico Sardelli (PV) e o vereador Juninho Dias (MDB) e depois disputado pelo PSDB, o cargo de secretário de Esportes deve mesmo ficar com Márcio Leal, dono do posto desde a crise do torneio de futebol amador da cidade.

Fiel escudeiro do secretário de Governo Jesuel de Freitas, Leal filho apostou no ataque para se firmar e parece que obteve sucesso. Apesar de ter sido atacado, ele tem se mantido firme no posto e deve ficar por lá.

Torneio de Verão leva 4 mil à Praia dos Namorados

A orla da Praia dos Namorados foi o palco do primeiro grande evento esportivo do ano na cidade, neste fim de semana. No sábado (11) e no domingo (12), cerca de quatro mil pessoas acompanharam as disputas promovidas pela Secretaria de Esportes de Americana, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Ao todo, 280 atletas disputaram seis categorias nos dois dias de competições. No futevôlei masculino, foram 32 duplas na categoria iniciante; 24 duplas na intermediário; e 12 duplas no amador.

No vôlei de praia, foram 16 equipes no misto 4×4; 16 duplas no feminino e 24 duplas no masculino.

Neste domingo (12), foram disputadas as partidas do vôlei de praia masculino e feminino e do vôlei de praia misto 4×4.

No vôlei de praia masculino, o título ficou com a dupla Luiz e Luiz. Em segundo lugar, Kirsthen e Misael, seguidos por Flávio e Isaac, em terceiro, e Bruno e Pezão, em quarto.

No feminino, Lucilia e Mayara ficaram com o título; o segundo lugar foi de Marli e Lessandra, o terceiro de Jéssica e Fernanda, e na quarta colocação ficaram Thaysa e Cléo.

Já na categoria 4×4, os campeões foram Isabela, Elionay, Michele e Negretti. Na segunda colocação, Alexandre, Paulo, Mary e Lívia. Em terceiro lugar, Robson, Jefferson, Cyndi e Adriana. E, em quarto lugar, Nasson, Rony, Ary e Thays.

As premiações foram de R$ 1.000,00 (1º), R$ 600,00 (2º), R$ 300,00 (3º) e R$ 150,00 (4º).

O público pôde curtir, nos dois dias, a música eletrônica do DJ Glenan. No domingo, teve também a apresentação do pagodeiro Robson Cruz.

JOGOS DO SÁBADO

No sábado (11) foram disputados os jogos de futevôlei masculino, durante todo o dia. Pela manhã, as equipes da categoria intermediário entraram em quadra. Já as categorias iniciante e amador disputaram as partidas no período da tarde.

Na categoria Iniciante, os vencedores foram Weverton e Matheus; em segundo lugar ficaram Matheus e Gimenez, seguidos por Marlon e Bruno em terceiro e Abner e Romário em quarto lugar. A premiação para o iniciante é de R$ 500,00 (1º lugar), R$ 300,00 (2º lugar), R$ 200,00 (3º lugar) e R$ 100,00 (4º lugar).

Na categoria intermediária, João e Gustavo foram os campeões. Eles faturaram o prêmio de R$ 800,00. Leonardo e Bruno ficaram em segundo lugar, com o prêmio de R$ 500,00 seguidos por Caio e Gaúcho, em terceiro (R$ 300,00), e Cauã e Nathan, em quarto lugar (R$ 150,00).

A classificação da categoria amador foi a seguinte: Tiba e Balardin em primeiro lugar; Yure e Leandrinho, em segundo; Lezão e André Hansen em terceiro e Murilo e Luan em quarto lugar. As premiações foram de R$ 1.500,00 (1º), R$ 800,00 (2º), R$ 500,00 (3º) e R$ 200,00 (4º).

Além das disputas na areia, o público acompanhou a apresentação do grupo New Samba.

“Ver a nossa Praia dos Namorados repleta de famílias acompanhando os jogos me encheu de alegria e de orgulho neste final de semana. As secretarias de Esportes e de Cultura encabeçaram esse belíssimo projeto e todas as secretarias deram as mãos para fazer um evento histórico, com certeza o primeiro de muitos. Americana está sorrindo”, comemorou o prefeito Chico Sardelli.

“Esse evento foi simplesmente um sucesso. Porque é sucesso quando presenciamos a população participando e se divertindo. Parabéns a todos que, direta e indiretamente, participaram da construção desse torneio. Chico e eu estamos muito felizes”, disse o vice Odir.

“A competição superou nossas expectativas, com a participação de centenas de atletas e do público geral. Foi muito bom ver esse projeto feito com amor sair do papel com todo êxito. Foram dois dias de muito esporte, alegria e lazer para a nossa cidade”, disse o secretário de Esportes, Marcio Henrique Leal.

