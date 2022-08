A Dise de Americana deflagrou, durante a manhã desta terça-feira, a Operação “Nova Veneza”, resultado de investigações a respeito do Tráfico e Armazenamento de Drogas e Armas no bairro Jardim Minezotta, em Sumaré.

Durante as investigações, foi possível determinar que um indivíduo conhecido na região como “Negão” estaria na guarda e distribuição de drogas, sendo sabido que, utilizava-se de armas de fogo para tal propósito. No curso das investigações foi possível apurar a provável residência de “Negão”, sendo representado por Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar no local junto ao Poder Judiciário de Sumaré.

Com o Mandado de Busca pela 1ª Vara Criminal de Sumaré, foi organizada operação policial para dar cumprimento à ordem judicial. Foi realizado um cerco tático no imóvel para evitar fugas e colocar pessoas inocentes em risco. Durante a entrada na residência, “Negão” foi identificado visualmente e rendido sentado no sofá da sala. Ao seu lado, no braço do sofá, estava uma pistola Taurus PT-59 municiada com 19 cartuchos intactos.

Durante as buscas pelo imóvel, também foi encontrada uma espingarda Calibre 12 da marca Mossberg municiada com 05 cartuchos intactos atrás do mesmo sofá. Diante dos fatos como se apresentavam, foi dada voz de prisão ao investigado ainda no local dos fatos. O investigado foi conduzido à Sede da DISE de Americana, onde a Autoridade Policial, DR. Marco Antonio Pozeti, corroborou a voz de prisão, lavrando o Autor de Prisão em Flagrante.

Após serem adotadas as medidas cabíveis de Polícia Judiciária, o indiciado foi submetido a exame cautelar e transferido à Cadeia Pública de Sumaré, onde aguarda por Audiência de Custódia.