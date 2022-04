A DISE de Americana prendeu em flagrante, nesta terça-feira, um traficante de drogas sintéticas que atuava na região. A operação foi denominada “Operação Caipira”.

O homem preso é o filho de Álvaro Daniel, conhecido como Caipira, que está foragido da justiça. O filho, de 23 anos, que fazia a distribuição de drogas sintéticas em festas e baladas eletrônicas da região, foi preso na cidade de Paulínia.

De acordo com a DISE, Álvaro Daniel é um dos maiores traficantes do Brasil, criador da Rota Caipira do Tráfico, caminho da cocaína vinda da Bolívia e Paraguai pelo interior do Estado de São Paulo.

Na operação, foram apreendidas drogas como Haxixe, Ecstasy, MD, Dry Ice, LSD e Ketama. Além das drogas, foram apreendidas 03 balanças de precisão, dinheiro e itens para embalo de entorpecentes.