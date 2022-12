Um jovem de 23 anos morreu após ser atropelado na Rodovia SP-304 por um “colega” de trabalho. Segundo informações apuradas pelo NM, os dois teriam discutido em uma confraternização da empresa em que trabalhavam quando a vítima teria deixado o local em uma moto e o acusado teria ido atrás, atropelando o jovem. Após o ocorrido, ele fugiu do local sem prestar socorro.

Segundo a resenha da Polícia Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 20:20, na Rodovia Luiz de Queiroz, Km 136,500 – Pista Leste, em Santa Barbara D’ Oeste. O histórico da PRF diz que, segundo informações de usuários da rodovia, o veículo Honda/CG 160 FAN, conduzida pela vítima, transitava no sentido Santa Barbara D’Oeste quando um veículo colidiu contra a traseira da motocicleta, vindo o condutor a cair ao solo, sendo atropelado por outro automóvel, os dois veículos envolvidos no sinistro se evadiram. Vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Populares localizaram o veículo causador do sinistro, um Frod/Focus de cor preta, na área urbana de Santa Bárbara D’Oeste e acionaram a Polícia Militar, comparecendo no local a equipe da viatura do policiamento que deteve o infrator. Ele foi conduzido ao plantão policial para registro cartorário onde o infrator foi indiciado por omissão de socorro (Art. 302 § 1º Inc III do CTB), permanecendo preso na cadeia pública local.

Segundo apurado pelo NM, o velório da vítima será com ‘caixão lacrado’ devido a gravidade dos ferimentos.

FOTO COM BEBIDAS. Antes da confraternização, o criminoso postou, em suas redes sociais, uma foto com o porta-malas do seu veículo “abarrotado” de bebidas alcoólicas. O print da postagem roda nas redes sociais. No Boletim de Ocorrência ele confessa ter ingerido álcool.