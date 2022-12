Dirigia carro de app e foi assassinada

Uma motorista de aplicativo de 32 anos foi assassinada a facadas na noite da última quarta-feira (30) em Fortaleza. Ela dirigia o próprio carro quando foi atacada. Identificada como Samira Albino Ribeiro, a vítima chegou a ser socorrida no local, mas não resistiu aos ferimentos, de acordo com informações do portal g1.

Um familiar da mulher, que preferiu não ser identificado, afirmou que Samira trabalhava quando, em meio a uma corrida, parou no semáforo vermelho da Avenida Raul Barbosa. Samira, então, teria sido abordada por dois homens que anunciaram um assalto e pediram o celular dela. Ao dizer que não possuía telefone naquele momento, ela foi golpeada repetidas vezes no tórax.

Vítima ainda conseguiu buscar ajuda

Mesmo gravemente ferida, a mulher conseguiu manter o controle do veículo e dirigiu até um posto de combustíveis na região, onde pediu ajuda aos frentistas. A jovem foi socorrida com vida e levada de ambulância para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro da capital cearense, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso.