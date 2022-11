Os diretores dos CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) da Rede Municipal da Prefeitura de Nova Odessa participaram na quinta-feira (10/11), no Auditório do Paço Municipal, de uma capacitação sobre os riscos de possíveis surtos de doenças infectocontagiosas nas creches, incluindo como lidar com as crianças com eventuais sintomas e as suas famílias, que podem precisar de orientação em situações assim.

A palestra foi ministrada pela coordenadora da Vigilância Epidemiológica do Município, a enfermeira Paula Mestriner. Ela abordou doenças como a “mão-pé-boca” (que ficou mais comum entre as crianças após a pandemia de Covid-19), caxumba, Covid-19 e catapora, entre outras. De acordo com Paula, a maioria dessas doenças já são consideradas surtos a partir do segundo caso na mesma unidade de Ensino.

O objetivo da capacitação foi trabalhar e ampliar as informações de saúde, estabelecer um caminho de comunicação entre as secretarias municipais de Saúde e de Educação, defender a importância do aumento dos atuais índices de coberturas vacinais e também melhorar os procedimentos de notificação compulsória das doenças infectocontagiosas.

“Tratamos acima de tudo de mostrar a importância de repassar as informações corretas, afinal os educadores são multiplicadores dessas informações e eles sim podem ajudar a combater a desinformação sobre as vacinas, por exemplo”, ressaltou Paula.

Os diretores aprenderam como notificar os casos e lidar com as doenças, sobre seus sintomas, meios de infecção, tratamento e tempo de afastamento das atividades escolares. “Essa capacitação é muito importante para as crianças da faixa etária de creche. Temos que estar atentos à saúde da criança, às vezes recebemos atestados e ficamos confusos. Então esse encontro é muito saudável para ficarmos mais informados e acertamos na orientação dos pais e na hora de lidar com as crianças”, disse a diretora do Ensino Infantil da Rede Municipal, Luciana Negrison.

OUTRAS CAPACITAÇÕES

No mesmo dia, outra capacitação foi realizada no Auditório do Paço Municipal: a equipe de Rede Municipal de Saúde recebeu um treinamento sobre curativos e tipos de ferimentos, para melhorar a qualidade de atendimento do Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia.