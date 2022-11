O empresário Ricardo Fernandes Betin foi eleito, na última sexta-feira (18/11), presidente da Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste). Por haver apenas uma chapa concorrente, a eleição ocorreu por aclamação. A nova diretoria assume em janeiro de 2023.

Betin é proprietário da loja Castor Calçados e também é diretor do Sincomercio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste). Ele vai substituir o atual presidente, João Batista de Paula Rodrigues, que na próxima gestão fará parte do Conselho Consultivo.

Outros diretores do Sincomercio integram a chapa eleita na sexta-feira: Salvador Caetano da Silva foi eleito presidente do Conselho Fiscal e Sandra Pardini integra o Conselho Consultivo.

Confira a diretoria completa para o biênio 2023-2024:

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente: Ricardo Fernandes Betim

Vice-presidente: Antonio Roberto Bonamin

1º secretário: Júlio Aparecido Andrade de Jesus

2º secretário: Talitha da Silva Sanches Delmondes

1º tesoureiro: Carolina Bonin Pinto

2º tesoureiro: Aldo Antonio Padovese

Suplentes: Antonio Carlos Balancin; Olga Cristina Cuppi; Paulo Cesar San Martini

CONSELHO FISCAL

Presidente: Salvador Caetano da Silva

Vice-Presidente: João Rozinelli

Davi Favaro

Suplentes: Milton Badan; Brás dos santos Adegas Junior

CONSELHO CONSULTIVO