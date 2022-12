Depois de todo fim, um novo começo. A ‘Era Tite’ terminou com uma nova eliminação precoce da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, e um novo comandante será anunciado pela CBF nas próximas semanas.

Entre muitos dos nomes que circulam na opinião pública, Carlo Ancelotti é quem mais agrada muitos torcedores e jornalistas esportivos. O italiano multicampeão na Europa é prestigiado pelo bom relacionamento que tem com os jogadores brasileiros, além de já ter declarado interesse em comandar a Seleção. No entanto, sua vinda ao Brasil parece cada vez mais improvável.

De acordo com análise da Betfair, Ancelotti está longe de ser o favorito a assumir a vaga, e tem apenas 7% de probabilidade de virar técnico da Seleção. Além disso, em recente entrevista a uma rádio italiana, Ancelotti deixou claro que só sai do Real Madrid, clube onde atualmente trabalha, caso seja demitido.

Segundo levantamento da Betfair, o principal candidato para se tornar técnico do Brasil é Fernando Diniz, com 31% de chances. Atualmente no Fluminense, Diniz é reconhecido pela valorização da posse de bola, o que o garantiu conquistas individuais de Melhor Treinador no Campeonato Paulista em 2016 e Carioca em 2019. No entanto, o técnico de 48 anos ainda não ganhou títulos expressivos em sua carreira.

Abel Ferreira e Renato Gaúcho estão empatados com 20% de chances cada

Depois de Fernando Diniz, os dois técnicos com mais probabilidades de assumir a vaga na Seleção Brasileira são Abel Ferreira, do Palmeiras, e Renato Gaúcho, do Grêmio. Segundo a análise da Betfair, cada um deles conta com cerca de 20% de chances de ser anunciado como o próximo técnico do Brasil.

O português Abel Ferreira, 43 anos, também é um dos nomes que se destaca como favorito, especialmente nas redes sociais. É uma opção moderna, estrangeira e com uma forte mentalidade vitoriosa dentro do futebol brasileiro. Em 2022, comandou o título do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras, além dos títulos da Libertadores em 2020 e 2021 e da Copa do Brasil, em 2020.

Confira a relação de probabilidades da Betfair para os principais nomes cotados ao cargo de treinador da Seleção Brasileira:

Fernado Diniz – 31%

Abel Ferreira – 20%

Renato Gaúcho – 20%

Dorival Jr – 14%

Tomas Tuchel – 10%

Rogério Ceni – 8%

Carlo Ancelotti – 7%

Pep Guardiola – 6%

Zinedine Zidane – 6%

Jorge Jesus – 5%

Jorge Sampaoli – 2%