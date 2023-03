A ex-presidente Dilma Roussef foi eleita nova presidente do Novo Banco do Desenvolvimento (NDB), instituição financeira criada em 2014 pelos Brics — o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O salário mensal para o cargo é de cerca de R$ 220 mil por mês, chegando a R$ 2,6 milhões por ano.

Ela tomará posse no dia 29, durante a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China.

A eleição se dá pelos integrantes do conselho de governadores do banco, formado pelos ministros da Fazenda dos países fundadores, mais os representantes dos quatro novos integrantes (Bangladesh, Emirados Árabes Unidos, Egito e Uruguai).

A nova função ainda prevê benefícios como assistência médica, auxílio-viagem para o país de origem, subsídios para mudança em caso de contratação e desligamento, além de transporte aéreo.

Voltando a um cargo público sete anos após o impeachment, Dilma ocupará o lugar do diplomata e economista Marcos Troyjo, que era da equipe de Paulo Guedes no governo Jair Bolsonaro.