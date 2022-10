O ano de 2023 começará com alguns dilemas na corrida pela sucessão em Sumaré. Além dos ‘ses’ das campanhas presidencial e do governo estadual, também paira uma dúvida- que deve ser resolvida em breve. O atua deputado e campeão das urnas Dirceu Dalben (Cid) consegue manter o mandato? O mais provável é que sim, afinal ele já está na cadeira na Alesp.

O governo do filho Luiz Dalben (Cid) tem dois nomes fortes para a sucessão. O natural é o vice Henrique do Paraíso, novamente suplente de deputado federal e que pode ficar maior em caso de vitória de Tarcísio de Freitas- eles são do mesmo partido. O outro nome é o presidente da Câmara William Souza (PT), que ficará ‘grande’ em caso de vitória de Lula no plano federal.

Abaixo alguns números que podem balizar a ‘largada’ para a corrida sucessória em Sumaré 2024.

Na disputa para deputado federal, Henrique do Paraíso obteve 35.858 votos e Guilherme Dall Orto ficou com 6.378 votos.