Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana prenderam dois homens e apreenderam dinheiro e objetos durante cumprimento de mandados de busca e apreensão nas residências de investigados por roubos em Americana e região. A mentora do crime era vizinha das vítimas e foi reconhecida, mas está foragida.

A investigação da operação Imperador tem como ponto inicial a ação de julho, quando três pessoas, dois homens direto na ação e uma mulher dirigindo o carro da fuga, atacaram as vítimas. Mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo entraram na casa das vítimas no período da manhã, renderam o morador e enquanto o assaltante mantinha a vítima sob mira de revólver, o outro criminoso subtraía os bens da casa, onde o prejuízo foi avaliado em torno de R$ 220 mil.

Foi possível apurar pelas investigações que a mulher que dirigiu o carro da fuga era a mandante do grupo, foragida da justiça, participante do “tribunal do crime” da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) e possuidora de extensa ficha criminal, inclusive com passagem referente à posse ilegal de arma de fogo (fuzil, pistolas e munições de uso não permitido). Segundo a polícia, a criminosa era vizinha da vítima, mas não frequentava o imóvel que estava em situação de abandono.

Os outros dois integrantes do grupo, eram pai e filho, reconhecidos pela vítima como sendo os criminosos que a roubaram. Já a mulher foi reconhecida como sendo a vizinha e a motorista do carro que foi utilizado na fuga dos assaltantes. Tendo em vista a elucidação das autorias, além das provas coletadas, a Autoridade Policial representou pela expedição de prisões temporárias em face dos três investigados e mandados de busca nas residências deles. Os mandados foram expedidos pelo juízo competente e nesta terça-feira (9) foi deflagrada a Operação Policial “IMPERADOR” para cumprimento dos mandados de busca e prisão, resultando na captura dos dois homens integrantes do grupo, além da apreensão de farta quantia em dinheiro e objetos que instruirão a investigação.

– 1 (uma) folha de cheque no valor de R$ 150,00;

– 1 (uma) folha de cheque no valor de R$ 700,00;

– Dinheiro em notas variadas no total de R$ 19.850,00;

– 26 moedas de R$ 1;

– 11 (onze) moedas antigas sem valor;

– 01 (uma) medalha antiga;

– 01 (uma) embalagem de chip de celular;

– 02 telefones celulares;

– 02 caixas de celulares.

Os capturados foram submetidos a exames de corpo de delito e foram encaminhados à cadeia local. A mulher segue procurada.