No lançamento Dieta Cetogênica – Como aumentar sua saúde, longevidade, produtividade e bem-estar, o nutricionista Caio Fleury apresenta os benefícios da dieta cetogênica – o mais antigo padrão alimentar da humanidade, baseado em alimentos baixos em carboidratos e ricos em gorduras e proteínas. A partir de lições valiosas, ele apresenta aos leitores os benefícios de uma dieta baseada principalmente em gorduras boas e proteínas.

Os hábitos alimentares dos seres humanos mudaram drasticamente ao longo do tempo. Nossos antepassados caçavam e plantavam o que comiam. As refeições eram baseadas principalmente em plantas e proteína animal. Um contexto bem diferente do que pode ser observado hoje, especialmente com o consumo de industrializados e um volume elevado de carboidratos.

Assim como a famosa dieta “Low Carb”, a Cetogênica tem como objetivo reduzir o consumo de carboidratos e ultraprocessados, perder peso e como consequência disso, conquistar uma vida mais saudável. Primeira a tratar do tema pelo viés cientifico no Brasil, a obra reforça que este método alimentar é mais que uma dieta, é um estilo de vida.

“Essa estratégia não apenas favorece o emagrecimento rápido

e saudável mais do que qualquer outra dieta, como reduz a fome mais

do que qualquer outra dieta focada no emagrecimento, e por isso ela

vem crescendo tanto em popularidade no Brasil e mundo afora.”

(Dieta Cetogênica, pg. 16)

Na obra, o nutricionista aborda também o jejum intermitente, a importância do sol para a saúde e de uma rotina de exercícios físicos, além de ensinar o jeito certo de começar esta transição alimentar, desintoxicar o corpo e ter a famosa “barriga tanquinho”.

Fleury defende que a dieta Cetogênica não deve ser encarada como uma mera tendência fitness ou atalho para o emagrecimento. Autor dos livros Dieta Low-Carb (2018) e A Dieta dos Nossos Ancestrais (2012), ambos lançados pela Matrix Editora, o nutricionista tem como missão oferecer aos brasileiros conteúdos sobre saúde que estavam disponíveis apenas em outros idiomas.

FICHA TÉCNICA

Livro: Dieta Cetogênica – como aumentar sua saúde, longevidade, produtividade e bem-estar

Autor: Caio Fleury

Editora: Matrix Editora

ISBN: 978-6556162232

Páginas: 240

Formato: 16 x 2 x 23 cm

Preço: R$ 54,00

Onde encontrar: Matrix Editora, Amazon

Sinopse

A dieta do mundo moderno, seguindo a famosa pirâmide alimentar, está completamente errada! A dieta cetogênica é o mais antigo padrão alimentar da humanidade, e consiste em alimentos baixos em carboidratos e ricos em gordura e proteínas. Quem a adota passa a usar gordura como sua fonte de energia e desfruta de inúmeros benefícios. Este livro fala sobre essa e outras práticas ancestrais que você pode adotar na sua vida para emagrecer, ganhar músculos, energia, saúde e bem-estar.

Sobre o autor

Caio Fleury é escritor, nutricionista, palestrante, administrador com bacharelado em Business Management pela Griffith University em Queensland – Austrália (2008), apresentador do podcast e canal do YouTube “Dieta Low Carb com Caio Fleury”, além de pesquisador da literatura científica sobre nutrição e saúde.

Sobre a editora

Apostar em novos talentos, formatos e leitores. Essa é a marca da Matrix Editora, desde a sua fundação em 1999. A Matrix é hoje uma das mais respeitadas editoras do país com quase 900 títulos publicados e dez novos lançamentos todos os meses. A editora se especializou em livros de não-ficção, como biografias e livros-reportagem, além de obras de negócios, motivacionais e livros infantis. Os títulos editados pela Matrix são distribuídos para livrarias de todo o Brasil e também são comercializados no site www.matrixeditora.com.br.