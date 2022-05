O ex-prefeito de Americana Diego De Nadai e o vereador campeão de votos em 2020 Jr Dias (MDB) apareceram com certo destaque em pesquisa espontânea para prefeito realizada no último final de semana. Eles ficaram atrás dos ‘favoritos’ Chico Sardelli (PV), Omar Najar (MDB) e Giovana Fortunato (PDT), mas pontuaram além do 1% (mais de 4 citações).

Diego foi cassado em 2014 e viu sua irmã Talitha estar na parte de baixo na eleição de 2020- vencida por Sardelli. Jr Dias está no MDB de Najar e tem seu nome cotado para ser o vice do ex-prefeito em 2024. Mas todos (em especial Giovana) precisam passar ou esperar os resultados das urnas este ano, quando o quadro de deputados da região poderá se alterar.

A pesquisa ouviu 490 pessoas no sábado 7 em cinco regiões de Americana. Foram medidas também as intenções de voto para presidente, governador, deputado estadual e federal.