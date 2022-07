Luiz Antonio Sacconi é professor de língua portuguesa pela Universidade de São Paulo (USP) e autor best-seller com mais de 80 obras publicadas. Para combater a superficialidade dos conteúdos sobre gramática e ortografia encontrados na internet, ele publica o Dicionário Prático Sacconi. Lançamento da Matrix Editora, a obra é repleta de termos que não serão encontrados em outros léxicos e muito menos on-line.

A obra possui uma estrutura moderna, que já é utilizada em grandes dicionários internacionais, apresenta sempre que possível a família de palavras em um bloco único. Assim, seus verbetes e subverbetes ficam juntos para apresentar a ideia geral dos membros dessa família e sua extensão.

“Você vai encontrar neste dicionário algo que não vai

encontrar em nenhum dicionário, nem muito menos na Internet:

a diferença sutil de significado entre palavras que a maioria dos

dicionários registra equivocadamente como sinônimas.”

(Dicionário Prático Sacconi, pg. 5)

Outra qualidade deste guia vocabulário é a adição de termos do cotidiano ou palavras estrangeiras abrasileiradas. Alguns exemplos de palavras, expressões e siglas que não constam em nenhum outro dicionário: aporofobia, ciberterrorismo, embaçado (gíria), K-pop, mi-mi-mi, petralhada, tucanada e muito mais.

No Dicionário Prático Sacconi também há uma preocupação em registrar as palavras usadas no mundo da informática, a definição precisa dos nomes abstratos, os neologismos da atualidade, grande quantidade de exemplos, soluções de problemas de uso da língua portuguesa, advertências sobre o uso de palavras e expressões que devem ser evitadas e muito mais.

Ficha técnica

Livro: Dicionário Prático Sacconi

Autor: Luiz Antonio Sacconi

Editora: Matrix Editora

ISBN: 9786556162324

Páginas: 720

Formato: 16 x 23 cm

Preço: R$ 99,00

Onde encontrar: Matrix Editora, Amazon

Sobre o autor

Luiz Antonio Sacconi é professor de Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo (USP), além de gramático e autor best-seller com mais de 80 obras publicadas. Seu trabalho sempre esteve cercado de polêmicas, como, em 2010, quando incluiu em seu dicionário o termo petralha, neologismo de uso popular. Segundo a Associação Brasileira dos Autores de Livros Didáticos, a Abrale, Sacconi é um dos autores que mais sofrem plágio do Brasil.

Sinopse

O Dicionário Prático Sacconi volta-se ao registro e resoluções de problemas do uso de palavras da língua portuguesa. Entre seus diferenciais estão a adição de novos termos do cotidiano e da informática e uma preocupação em apresentar o conjunto de palavras em um bloco único. Muitos dos termos contidos neste dicionário não serão encontrados em outros léxicos e muito menos na internet.

Sobre a Matrix Editora

Apostar em novos talentos, formatos e leitores. Essa é a marca da Matrix Editora, desde a sua fundação em 1999. A Matrix é hoje uma das mais respeitadas editoras do país com mais de 800 títulos publicados e dez novos lançamentos todos os meses. A editora se especializou em livros de não-ficção, como biografias e livros-reportagem, além de obras de negócios, motivacionais e livros infantis. Os títulos editados pela Matrix são distribuídos para livrarias de todo o Brasil e também são comercializados no site www.matrixeditora.com.br.