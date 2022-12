Ter todos os cômodos da casa bem organizados é a melhor maneira de garantir um bom funcionamento dos lares. A lavanderia é um dos espaços negligenciados na hora de pensar na distribuição dos itens e na decoração.

De modo geral, a lavanderia tende a ter um espaço mais limitado dentro da casa. Isso se dá pelo fato de o local não precisar abrigar uma grande quantidade de itens nem servir para diversos fins, como outros cômodos da casa. Dessa forma, pensar em uma organização que irá manter o local funcional pode parecer uma tarefa difícil, mas, com pequenas mudanças, o local se torna bonito e prático.

Talvez a maneira mais fácil de começar a decoração desse espaço esteja justamente na hora de acrescentar pontos coloridos. Para quem quer investir um pouco mais de tempo e dinheiro, a dica está em pintar as paredes do cômodo de cores vivas, bonitas e que combinem com a personalidade dos moradores.

Caso a ideia seja ter mais praticidade, é possível fazer a aplicação de papéis de parede. Essa opção é perfeita para quem deseja ousar um pouco mais e aplicar cores com estampas diferenciadas.

Na hora de pensar nos móveis, é preciso levar em conta o espaço disponível e quantos itens precisam ser guardados no local. Móveis embutidos e planejados podem ser a melhor solução para garantir melhor o uso do espaço, mas são mais caros.

Para quem mora em uma casa alugada ou quer economizar, a dica está em apostar em prateleiras, assim é possível deixar todos os itens organizados, sem grandes investimentos.

Lavanderias integradas com outros cômodos, como a cozinha, por exemplo, precisam seguir o estilo de armários do local, dessa forma a decoração do ambiente permanece em harmonia.

Espaços pequenos precisam de criatividade, por isso, instalar ganchos nas paredes pode ser a solução na hora de organizar alguns itens maiores. Fazer a acomodação dos ganchos atrás de portas ou em locais mais altos nas paredes possibilita que vassouras, rodos ou tábuas de passar fiquem organizadas , mas ainda ao alcance, sem atrapalhar passagens ou ocupar espaços em armários.

Como o espaço do local é pequeno, o ideal é ter um varal retrátil. Esse tipo de item permite que o varal permaneça guardado quando não estiver em uso e só ocupe espaço quando for necessário.

Para garantir a funcionalidade da lavanderia, principalmente das menores, é preciso levar em conta os utensílios e eletrodomésticos que serão colocados no local. Uma lavadora e secadora de roupas é ideal para lares onde esse cômodo é limitado. O tamanho dela também precisa ser levado em conta, já que, quanto maior a capacidade, maior a máquina.

Além das funcionalidades, para deixar o espaço mais atraente e bonito, vale a pena apostar em itens de decoração que combinem com o cômodo, como, por exemplo, plantas e cestos.

A jiboia é uma espécie de folhagem perfeita para ambientes internos e locais em que não bate tanta luz solar, além de exigir poucos cuidados. Já os cestos de vime, por exemplo, além de deixarem as prateleiras muito mais organizadas, permitem que o local fique com menos poluição visual.