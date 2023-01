Fidelização de clientes nas empresas

Um dos maiores desafios para quem possui um negócio é fidelizar os clientes. Conseguir fazer com que as pessoas continuem a comprar da sua empresa é uma tarefa que exige bastante esforço e que, por isso, pode ser a chave para o seu sucesso comercial.

Clientes satisfeitos e felizes com o produto ou serviço oferecido, além de priorizar a sua empresa, também são importantes para aumentar a receita e ajudar a equilibrar o CAC (custo de aquisição de clientes), sem contar que são essenciais para a promoção da marca.

Para isso, é necessário promover experiências únicas e interessantes para os seus clientes, utilizando o planejamento e a tecnologia a seu favor. Neste artigo, você confere algumas dicas para deixar os seus clientes mais satisfeitos e, assim, criar uma clientela fiel para o seu negócio.

LEIA TAMBÉM: As profissões em alta em 2023, segundo o LinkedIn

Fique atento às necessidades dos seus clientes

O primeiro passo em qualquer estratégia de fidelização de clientes é buscar se aproximar deles. Busque entender suas necessidades e expectativas acerca do seu serviço ou produto. Para isso, é importante investir em pesquisas, testes, grupos focais, MVPs e até mesmo em conversas com os clientes, o que ajudará a reunir uma maior quantidade de informações sobre o consumidor.

Nesse processo, é necessário incluir todo o time de colaboradores, compartilhando as informações adquiridas e unificando a comunicação com os clientes.

Além disso, busque antecipar as necessidades do cliente. Sempre monitore as redes sociais, site e chats da empresa, além de páginas de reclamação e qualquer outro canal de comunicação, para conhecer as experiências, gostos e reclamações deixadas por ele. Também é importante se manter atualizado em relação a tendências do mercado, mantendo uma interação aberta com os consumidores.

Assim, o seu time será capaz de não somente antecipar as necessidades dos clientes, como investir na melhoria e no desenvolvimento de produtos e serviços.

Invista em comunicação

Uma boa comunicação é um dos principais passos na fidelização de clientes. Um atendimento rápido, personalizado e realmente prestativo é muito valorizado e procurado pelos consumidores.

Por isso, é essencial investir no setor de comunicação da sua empresa. Padronizar a comunicação, treinar o seu time e prepará-los para oferecer um atendimento personalizado e resolver conflitos, assim como investir em tecnologia para agilizar o atendimento das demandas do cliente, são essenciais para que ele se sinta apreciado.

Além disso, disponibilize diferentes canais de comunicação, adaptando a linguagem e as formas de atendimento, de acordo com o perfil de cada consumidor. Uma comunicação personalizada, além de facilitar a resolução de possíveis problemas no contato, ajuda a ampliar o relacionamento com o cliente, ajudando a fidelizá-lo.

Centralize informações sobre os clientes

Na hora de montar estratégias para fidelização, é importante ter em mãos todas as informações sobre os clientes. Para isso, ferramentas como o software CRM, sigla para Customer Relationship Management (Gestão de Relacionamento com o Cliente, em inglês), são essenciais para o armazenamento de todo o histórico da clientela.

Nele, são registradas todas as procuras, vendas, abordagens e interações com o cliente nos ambientes digitais da empresa. Essas informações ajudam o seu negócio a realizar o melhor atendimento, já que elas auxiliam na compreensão do melhor horário, do meio de comunicação mais utilizado e da melhor forma de abordar esse consumidor, o que permite, portanto, um contato mais eficiente.

O CRM para corretor de imóveis, por exemplo, pode ser bastante útil para entender os interesses e o que o cliente procura em um imóvel, assim como a melhor forma de contatá-lo. Dessa forma, o cliente se sentirá mais acolhido e estará propenso a se fidelizar.

Crie programas de fidelidade e acompanhe o pós-venda

Uma das melhores formas de fidelizar os seus clientes é através do desenvolvimento de programas de fidelidade. Vale oferecer descontos por indicação, recompensas por consumo frequente, como cupons e descontos exclusivos, e até mesmo pequenos presentes e mensagens personalizadas.

Aliado a isso, é fundamental acompanhar o pós-venda da sua empresa, investindo em comunicação, conteúdos e ofertas específicas para os clientes, além de sempre pedir por feedbacks.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento