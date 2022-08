Os aplicativos de namoro ou paquera já podem ser considerados uma rotina entre os solteiros que estão na busca por um novo amor ou novas experiências. Entretanto, assim como na vida real, há uma pequena parcela de pessoas que são mal-intencionadas e você deve ser cauteloso com as pessoas que você ainda não conhece muito bem.

Pensando nisso, Karima Ben Abdelmalek, CEO do happn, reuniu 5 dicas para conquistar o Crush da forma mais segura possível dentro e fora dos apps de paquera.

“No happn, desenvolvemos diversos recursos e funcionalidades para que você tenha uma experiência melhor não só no aplicativo, mas também para que os encontros cara-a-cara sejam o mais seguro possível”, comenta Karima.

Confira as dicas:

Sempre prefira perfis certificados (e certifique o seu!)

Uma das principais funções de segurança que o happn desenvolveu foi a certificação de perfil, que funciona como uma garantia de que você realmente está conversando com aquela pessoa que aparece nas fotos. Portanto, quando estiver paquerando online, busque dar Crush nos perfis com este selo.

E também certifique que o seu perfil esteja verificado – assim, você mostra ao Crush que ele ou ela pode conversar com você sem receio de ser enganado por uma conta fake. Para certificar seu perfil, basta tirar uma selfie dentro do aplicativo e deixar que o algoritmo do happn faça o trabalho de reconhecimento facial para que, depois, ele adicione um selo azul de verificação do seu perfil.

Converse com o seu Crush pelo app o máximo possível

Nada de pressa para levar uma conversa com o Crush para fora do ambiente do happn! Conheça bem o Crush através da seção de mensagens do aplicativo, utilizando todos os recursos de encontros digitais que o aplicativo oferece, como videochamadas e chamadas de áudio. Assim, você garante que aquela pessoa corresponde à pessoa das fotos e já entende se rola mesmo uma química entre vocês antes de sair de casa para um encontro presencial.

Além disso, não compartilhe nenhum tipo de informação pessoal logo nos primeiros papos no aplicativo, como número de telefone, endereço ou e-mail. Quando você está num app de paquera, o ideal é que você mantenha sempre a calma e não “aperte o passo”.

Prefira sempre ter o primeiro date em um local público

Você utilizou todos os recursos que o happn oferece, gostou da outra pessoa, o papo é ótimo e chegou a hora de um date presencialmente? Perfeito, mas saiba escolher o lugar onde vão se encontrar, tenha o primeiro date em um ambiente seguro e público, como em um restaurante, bar, shopping.

É importante também que, durante o primeiro encontro, você fique em contato com pelo menos um amigo ou parente que saiba onde você vai e a que horas irá encontrar a pessoa que conheceu no aplicativo. Certifique-se de ter seu telefone celular com você e de que ele esteja totalmente carregado.

Ouça o seu instinto

Se durante o date você não se sentir confortável, vá embora. Não hesite em encurtar o encontro se você se sentir desconfortável. Na verdade, recomendamos que você o faça. E se seu instinto lhe disser que algo está errado ou que você não se sinta em segurança, escute-o.

Não hesite em chamar o suporte do happn

Se você encontrar alguém que viole nossos Termos e Serviços, bloqueie e denuncie imediatamente. Para realizar a denúncia, existem duas maneiras: Se a pessoa for um Crush do usuário, basta tocar nos três pontos do canto superior direito de seu perfil e depois indicar o motivo da denúncia.

Se a denúncia for feita antes de acontecer o Crush, na página inicial, o usuário só precisa tocar no perfil para que os três pequenos pontos apareçam (ou ir para perfil e selecionar a bandeira que fica disponível no canto superior direito da tela). Você também pode entrar em contato com nossa equipe de clientes através do aplicativo ou de nosso site (happn.com).