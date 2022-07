nvestir em um fundo Hashdex pode ser uma alternativa para aumentar a rentabilidade, diversificar a carteira e ingressar de maneira mais segura no universo das criptomoedas. Mas antes de optar por esse caminho, o investidor deve estar bem informado sobre o que é, como funciona e quais são os riscos da operação. A Hashdex é considerada a maior gestora de criptoativos da América Latina. Segundo informações do mercado financeiro, a empresa reúne mais de 70 mil cotistas e detém um valor de R$ 2 bilhões em ativos. Desde 2019, ela atua no Brasil e disponibiliza fundos em diferentes plataformas de investimentos do país.

As opções disponíveis para os investidores brasileiros incluem os fundos Hashdex Crypto Selection FIC FIM, Hashdex 20 NCI, Hashdex 40 NCI, Hashdex 100 NCI, Fundo Ethereum e Fundo Ouro Bitcoin Risk Parity. Em geral, os fundos da Hashdex reproduzem o desempenho do Nasdaq Crypto Index (NCI) em maior ou menor proporção. Em sua composição, o índice tem criptomoedas consolidadas no mercado, como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) e Polkadot (DOT).

Vantagens e riscos

Direcionar recursos para um fundo Hashdex significa investir em criptomoedas. Dessa forma, as vantagens e os desafios estão relacionados às características dos ativos digitais.

Segundo a orientação da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), antes de investir em qualquer ativo é necessário avaliar a rentabilidade, a liquidez e os riscos da operação.

No caso das criptomoedas, elas são moedas digitais que têm valor de mercado e não estão atreladas à economia de um determinado país. Por isso, são consideradas independentes. Com relação à rentabilidade, podem passar por processos de supervalorização, o que significa ganhos expressivos ao investidor.

Em contrapartida, os riscos da operação são bem maiores em comparação com outros ativos de renda variável. No caso dos fundos, o risco tende a ser reduzido, uma vez que são compostos por várias moedas digitais, com o intuito de diversificar a carteira e, assim, equilibrar ganhos e possíveis perdas.

Os fundos são apontados pelo mercado financeiro como uma possibilidade mais segura para quem deseja ingressar no universo dos investimentos em criptomoedas.

Já a liquidez, que significa a facilidade de resgatar o valor investido em espécie, varia de acordo com a demanda pela criptomoeda.

Como investir em fundos de criptomoedas

Quem deseja investir em fundos de criptomoedas pode realizar um planejamento em quatro etapas.

Estude o mercado

A primeira etapa é pesquisar. Busque informações sobre o mercado de criptomoedas, saiba quais são as projeções para o desempenho dos principais ativos e fique muito informado sobre esse universo.

Conheça as especificidades dos fundos

Em seguida, leia sobre cada um dos fundos Hashdex. No site da gestora há detalhes sobre a composição, o investimento mínimo necessário, para quem é indicado, o valor das taxas de administração e quais plataformas disponibilizam o fundo.

Escolha uma boa plataforma de investimentos

Para investir em um fundo Hashdex, é necessário ter uma conta em uma das plataformas que disponibilizam o produto. Antes de escolher, analise aspectos como a interface para a navegação e a atendimento ao cliente. Priorize aquelas que oferecem suporte profissional para a elaboração da carteira de investimentos.

Não deixe de diversificar

Os fundos Hashdex já têm uma composição diversificada, mas é aconselhável não direcionar todos os recursos para apenas um tipo de investimento. A Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin) recomenda ao investidor sempre distribuir parte do dinheiro em produtos de renda fixa e outra em opções de renda variável para equilibrar a rentabilidade e a segurança.