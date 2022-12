Quando começa o ano, a chegada dos impostos é a primeira preocupação que vem à cabeça do brasileiro. Janeiro começa com o pagamento do IPTU, IPVA, DPVAT, rematricula escolar e outros. Caso não tenha um planejamento financeiro, fica complicado honrar com esse compromisso.

Pensando nisso, a FIA Business School convidou alguns professores da área de economia especialistas em finanças para dar dicas preciosas para passar o começo do ano sem aperto no bolso. Todos os professores salientam a importância de saber o valor de cada boleto para se programar de acordo e aproveitar o momento certo para pagamento

Confira:

Fique atento aos descontos

Rodolfo Olivo, professor da FIA Business School orienta aproveitar os descontos nos boletos, com o pagamento à vista. “Observar os juros é extremamente importante e, caso opte pelo parcelamento, vale ver a melhor forma de financiamento para tomar a decisão. Até porque precisamos considerar que não seria adequado se endividar logo no início do ano com impostos”, comenta Olivo.

Não se esqueça da inflação

Para Claudio Felisoni, professor da FIA Business School, a maneira prática para estimar o total das despesas é considerar o valor pago desses itens no ano passado e acrescentar a inflação acrescida de um percentual de segurança, ou seja, digamos o total das despesas multiplicadas por 1,1 (mais 10%). ” Uma família deve ter um orçamento como uma empresa. Há gastos e despesas. O ideal é reservar das entradas mensais uma parte do total dessas despesas e poupar. Por exemplo avaliar quanto foi gasto no ano anterior dividir por 12 meses do ano. O valor deveria obviamente ser aplicado de modo a preservá-lo”, explica Felisoni.

Planejamento financeiro precisa ser aplicado o ano todo

Segundo uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 90% dos brasileiros não têm planejamento para suportar as despesas do início do ano.

O professor da FIA Business School, Celso Grisi comenta sobre as despesas da educação com relação a matrícula e materiais escolares. Além de diversos seguros como de residências e de veículo automotivo. “Muitas pessoas acabam parcelando tudo no início do ano, inclusive gastos com a educação dos filhos, além das despesas nas festas de final de ano, mesmo se bonificadas pelo 13 salário. Aconselho que uma fatia seja poupada mês a mês e que, em dezembro, esse montante seja reservado para essas despesas que serão altas por conta da inflação”, enfatiza.

Atento aos impostos

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) – Os valores são calculados de acordo com a metragem do imóvel e a alíquota varia para cada tipo de imóvel de acordo com o Estado e cidade.

Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotores (IPVA) – Basta verificar o valor referente ao veículo no site da secretaria de governo do Estado. Escolhendo a opção de pagamento de débitos para veículos, digitar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e seguir o acesso ao débito. O DPVAT, seguro contra danos pessoais por veículos automotores terrestres não será cobrado esse ano, segundo a Superintendência de Seguros Privados (Susep) porque houve um excedente de recursos para bancar indenizações.

Sobre a FIA Business School

Criada em 1980, a FIA Business School é referência entre as escolas globais de negócios do Brasil e da América Latina.

Atua em educação executiva, pesquisa e consultoria com soluções customizadas para organizações do setor privado e público – uma referência no Brasil e no mundo. Porque ensina você a transformar conhecimento em resultados que mudam o jogo – no mundo dos negócios e na sociedade.

Sua fundação se deu por professores da Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade (FEA-USP) com a missão de desenvolver e disseminar o conhecimento e as melhores práticas em Administração. Os MBAs da FIA são credenciados pela AMBA (Association of MBAs), sediada em Londres e, desde 2004, frequenta as publicações internacionais de melhores MBAs, incluindo Financial Times e EuropeanCEO.

A graduação em Administração de Empresas foi avaliada pelo ENADE como a melhor em Administração em Negócios na cidade de São Paulo, e alcançou por três vezes consecutivas 5 estrelas na avaliação do Guia do Estudante.