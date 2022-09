Neste 09 de setembro, celebra-se o Dia do Médico Veterinário. A Prefeitura de Nova Odessa conta com diversos profissionais da área na equipe – inclusive o próprio prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho –, que se dedicam a cuidar de animais domésticos e silvestres através de diversos programas. Um deles é o Zoológico Municipal, situado no Parque Ecológico Isidoro Bordon, que, apesar de fechado à visitação, ainda cuida de quase 100 animais silvestres.

Um deles é a macaco-prego fêmea Rita, que nesta sexta-feira passa por exames e avaliação para uma possível cirurgia de remoção de um tumor. Quem detalha a história é a diretora de Meio Ambiente da Prefeitura, a bióloga Daniela Fávaro.

“Essa macaquinha chegou ao Zoológico Municipal através do Ibama, em 2005. Uma pessoa a encontrou em um quintal em São Paulo, e o Instituto a trouxe até nós. Desde então, ela está sendo cuidada por nossa equipe. Ela se chama Rita e inclusive adotou um filhote, o Muty, outro macaco-prego. Aqui, ela recebe nutrição balanceada, vermifugação e cuidados clínicos, por uma equipe de médicos veterinários, biólogos e tratadores”, explicou.

Semana passada, como estava apática, a veterinária Paula Faciulli, responsável pelo Zoo, realizou um ultrassom na pequena Rita, constatando que ela tem uma massa próxima aos ureteres, o que a impede de fazer xixi. Suspeita-se que seja câncer, até porque ela tem mais de 20 anos.

Nesta sexta-feira, a equipe do Zoo a levou então para o Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Silvestres da Unesp de Botucatu, onde ela passa por uma nova bateria de exames e pode ser operada a qualquer momento. Os resultados dos exames devem ser conhecidos até a próxima semana, e então os especialistas vão definir o próximo passo no tratamento de Rita.

INCANSÁVEIS

“Tanto a Paula quanto a Marcela Zocca (também médica veterinária do Município), como também o próprio prefeito Leitinho, têm sido incansáveis em atender as demandas não só dos animais silvestres do Zoológico e dos resgatados pela Defesa Civil Municipal, como também de famílias carentes da cidade, que muitas vezes não têm condições de buscar um atendimento particular. Nossos agradecimentos também às clínicas veterinárias, que muitas vezes são parceiras da Prefeitura quando necessário”, completou a secretária municipal de Meio Ambiente, Daina Gutmanis.

O ZOO

Fundado em dezembro de 2004, o Zoológico Municipal, nunca recebeu uma reforma ou revitalização abrangentes, mas ainda é referência na região por causa de seu esforço no cuidado e tratamento dos animais do seu plantel. Os animais recebem alimentação balanceada e atendimento veterinário 24 horas. Além disso, os animais continuam com seus ciclos de reprodução normalmente, como aconteceu no início do mês de setembro, com o nascimento de uma arara-canindé no espaço.

Atualmente, o Parque Ecológico tem em seu plantel cerca de 100 animais de espécies diferentes, como tucano, jacaré, jabuti, tigre d’água brasileiro, gato do mato, ema, macaco-prego, cachorro do mato, sagui, veado e araras.

“Com os devidos cuidados diários, cardápios elaborados individualmente e especialmente para cada espécie, procedimentos veterinários preventivos e limpeza árdua efetiva dos recintos, os poucos animais que ali ainda permanecem, vivem numa situação muito boa”, completou Paula.

A gestão municipal segue em busca de recursos externos que permitam uma reforma e revitalização das dependências do Parque Ecológico, de forma que ele possa ser reaberto ao público.