Anualmente celebrado no segundo domingo de agosto, o Dia dos Pais será no dia 14 deste mês. Em pesquisa feita em parceria com a Opinion Box, a All in, plataforma que usa inteligência para transformar dados em experiências de consumo personalizadas, ajudando empresas a ampliarem seus resultados, apurou as principais tendências para a data e revelou que 68% dos consumidores têm intenção de ir às compras, já outros 20% retornaram com negativa por diversas razões, entre elas não ter a quem presentear e a não ter este hábito. Outros 12% ainda estão decidindo se irão ou não presentear alguém especial.

“Saber com antecedência as movimentações dos consumidores possibilita ao varejista trabalhar com campanhas mais direcionadas para o seu público, podendo até mesmo fazer a diferença para aqueles que ainda estão em dúvida sobre presentear ou não”, completa Ricardo Rodrigues, head de produtos da All in.

Outro dado relevante do estudo aponta para os hábitos dos consumidores no pré-compra, durante a fase de pesquisa, e como essa informação pode ser relevante para as marcas. Embora os acessos aos aplicativos de lojas tenham aumentado, assim com as buscas nas redes sociais, seguindo os novos caminhos da tecnologia, os sites de pesquisa continuam presentes no favoritismo, incluindo as lojas físicas. Dos consumidores que pretendem consumir na data, 45% preferem pesquisar via aplicativo, enquanto outros 42% optam por sites de busca e lojas físicas. Por outro lado, 35% do público de 16 a 29 anos pretendem pesquisar pelo Instagram, o que reforça o avanço das redes sociais no mercado de consumo.

Grande parte dos consumidores pretendem comprar na semana da comemoração ou até com duas semanas de antecedência. Com relação a melhor data para garantir o presente, 36% estão se organizando para adquirí-lo na semana, enquanto 26% estão ainda mais adiantados e pretendem comprar com duas semanas de antecedência.e “Os lojistas podem utilizar dessas previsões para organizar os preparativos para uma das datas mais esperadas do setor, sabendo o momento de trabalhar a base com campanhas mais assertivas de acordo com o movimento”, comenta o executivo.

Foco na experiência do cliente

E, para garantir uma boa movimentação nas vendas, é interessante saber os fatores essenciais que garantem a fidelização do cliente para determinadas ações. Nesse sentido, 75% tem bons preços e promoções como essenciais, assim como ter vantagens no frete é importante para 55%. Contudo, alguns fatores também podem impactar negativamente e fazer com que os clientes não concluam a compra. Para 57%, o frete – que poderia ser vantagem – também seria a causa para desistência por taxas altas, assim como avaliações negativas de outros consumidores são levadas em consideração por outros 50%. “Situações como essas podem ser evitadas com um planejamento bem estruturado de vendas e um foco direcionado a toda a jornada do consumidor, durante e após a compra, além de estratégias e soluções voltadas para a fidelização do consumidor, como benefícios de comprar, campanhas personalizadas e outras”, destaca Rodrigues.

Já sobre as principais categorias de compra para o período, Moda e acessórios lidera com 50% da preferência, seguida por Eletrônicos e informática com 35% e em terceiro lugar, Esportes, com 28% da preferência para compras.

Ainda sobre fidelização do cliente, de acordo com Rodrigues, a atenção no pós compra é essencial para garantir o sucesso nas vendas. Para 62% dos consumidores a opção de rastrear a entrega é essencial no pós-compra, além de outros fatores como sistema de troca facilitador em casos de avaria, importante para 53% das pessoas. Benefícios como cupom de desconto para uma próxima compra e cashback também foram destacados como essenciais, afinal 38% dos consumidores voltariam a consumir na mesma loja se tivessem um cashback.

Foco também para o atendimento, 67% dos consumidores consideram esse fator importantíssimo para recompra e 35% acreditam que ofertas personalizadas fazem a diferença. É aí que vemos a importância de uma experiência positiva para o consumidor em toda a jornada, inclusive depois que ele finaliza sua compra.

Por fim, a All in também analisou as principais formas de pagamento escolhidas pelos consumidores para o período e em primeiro lugar está o cartão de crédito, com 75% da preferência para compras, seguido pelo PIX, com 31% e o cartão de débito com 21%, sendo uma grande oportunidade de oferecer vantagens aos consumidores com diversidade na etapa de pagamento.

“Entender as preferências dos consumidores em todos os âmbitos da sua jornada de compras é essencial para garantir grandes vendas para o varejo, uma vez tendo acesso às informações certas, é possível investir nos melhores caminhos para obter qualidade em todas as frentes de negócios”, finaliza Rodrigues.

Para mais informações, o relatório completo está disponível aqui.

Sobre a All in:

A All in é uma empresa de tecnologia que une dados e inteligência para oferecer uma suíte de soluções que ajuda marcas a criar experiências de consumo personalizadas e omnichannel para seus consumidores e, com isso, otimizar investimentos, aumentar as vendas e trabalhar a retenção de clientes. É uma unidade de negócio da Locaweb Company.