Dia Mundial Sem Carne hoje (20)

Dia Mundial Sem Carne comemorado hoje (20)

Pães, bolos, queijos, iogurtes, cervejas, vinhos: o que todos estes alimentos e bebidas têm em comum? A biotecnologia é fundamental para garantir que estes produtos sejam mais seguros, saudáveis e até mesmo mais acessíveis, pois substâncias essenciais para desenvolvê-los são sintetizadas industrialmente com a ajuda de fungos, algas, bactérias e leveduras por meio de processos controláveis e de alta escalabilidade.

Com a possibilidade de utilizar a biotecnologia para criar alimentos mais nutritivos e saudáveis, esta tecnologia também passou a ser aproveitada no desenvolvimento de produtos de origem vegetal, visando aprimorar quesitos como o sabor, textura, cor, consistência, além de priorizar a saudabilidade.

“Seja através de carne cultivada (ou de laboratório) ou de outras tecnologias, o mercado precisará continuar evoluindo. Em breve conseguiremos substituir a proteína animal em nosso prato do dia a dia, sem abrir mão do sabor e da textura, sem negligenciar nossa saúde e sem ter que gastar mais por isso”, explica Paulo Ibri, CEO da Typcal, foodtech brasileira de produtos à base de plantas.

Confira, abaixo, três técnicas plant based a partir da biotecnologia e os principais benefícios desta tecnologia:

Impressão 3D- Dia Mundial



A impressão de uma proteína vegetal através de uma impressora 3D que utiliza como “tinta” uma massa vegetal consegue replicar, de forma bem similar, a textura e fibras de proteínas animais. O benefício dessa técnica é a aparência e textura, porém peca muito nas possibilidades de escala.

Carne cultivada- Dia Mundial



A carne cultivada – também conhecida como carne produzida em laboratório, in vitro ou limpa – é feita do mesmo tecido animal que constitui a carne convencional. Mas em vez de criar e sacrificar animais inteiros, ele é criado usando um pequeno número de células animais colocadas em um meio rico em nutrientes, dentro de uma incubadora onde se multiplicam rapidamente.

Essa técnica tem como benefício ser efetivamente uma carne, pois cresceu a partir de animais reais. Entretanto, possui grandes barreiras culturais e de consumo, já que é algo feito puramente em laboratório, além de riscos regulatórios, sendo que até o momento o único local que permite sua comercialização é Singapura.

Fermentação

A fermentação é um processo químico, onde fungos e bactérias realizam a transformação de matéria orgânica em outros produtos e energia. A fermentação é muito popular nos meios de panificação e fabricação de cervejas.

Segundo Paulo Ibri, “Como proteína alternativa, a fermentação tem crescido cada vez mais como uma opção mais factível e altamente escalável, pois utiliza fungos comestíveis ao longo do seu processo e podem em pouco tempo produzir proteínas de alto valor biológico com baixíssimo impacto ambiental, se tornando a mais escalável e acessível das 3 alternativas.”

Sobre a Typcal:

A Typcal é uma food tech voltada para o consumo saudável. Seus produtos são muito mais saudáveis com propostas zero calorias, zero açúcar, zero sódio, sem conservantes e corantes artificiais e sem nada de origem animal. Criada em 2019 como 100 Foods, a startup fez a primeira rodada de captação anjo em abril de 2020, captando 720 mil reais entre investidores anjo e crowdfunding. Ao longo de 2020 e 2021, a marca expandiu a atuação para outros territórios e desenvolveu a linha de produtos análogos à base de plantas. Em 2022, a empresa finalizou a rodada seed, captando R$4 milhões, tendo a Futurum Capital como líder, e fez um rebranding, com a mudança de nome e visual. Diante da nova estratégia, Bernardinho e Bruninho passaram a integrar a empresa como sócios.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento