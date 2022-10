No dia 1º de novembro é comemorado o Dia Mundial do Veganismo. A consideração pelos animais e a preocupação com o meio ambiente fazem esse movimento ganhar cada vez mais espaço no mundo. Essa consciência vale para tudo que consumimos, inclusive, os vinhos. Uma das vinícolas reconhecidas internacionalmente e que se destaca no veganismo é a Viña Ventisquero, com os vinhos Queulat, da famosa linha Gran Reserva.

Segundo Felipe Cesca, Sommelier da Cantu, maior importadora de vinhos do Brasil e representante exclusiva da Ventisquero no Brasil, a preocupação do consumidor com os métodos e processos de elaboração dos vinhos vem ganhando importância com o passar dos anos. “No Brasil ainda é algo relativamente ‘novo’, mas já existe a demanda de consumidores que exigem ou dão preferência por vinhos com certificação vegana. É algo que está se desenvolvendo e que deve se tornar um ponto diferencial no momento da escolha”, diz.

Os vinhos Queulat são um exemplo de rótulos que não tiveram contato com ingredientes de origem animal em sua produção e são hoje um dos mais procurados por quem é vegano e apaixonado por vinho. “Queulat encanta desde seu visual. Sem utilizar produtos de origem animal, os enólogos da Ventisquero combinam processos e tecnologia para elaborar vinhos de alta qualidade, dando ênfase à questão da sustentabilidade e aproximando o vinho a todos consumidores”, diz o especialista.

“Como a fermentação é feita com leveduras selecionadas e nutrientes de levedura, apenas adicionamos o necessário para atingir as necessidades recomendadas e relacionamos o nível alcoólico potencial que queremos atingir. Esses nutrientes são de origem orgânica e componentes dos corpos das leveduras que são microrganismos e não são animais, presentes em qualquer ambiente natural”, explica Angel Marchant, enólogo da Ventisquero.

No processo de vinificação subsequente, a clarificação dos componentes mais pesados que fazem parte das borras (corpos de levedura, turbidez da uva e seus componentes), precipitam naturalmente sem o uso de clarificantes, muito menos, de origem animal. No processo de correção, somente se necessário, utiliza-se a sulfitagem suave e, posteriormente, a filtração do tipo tangencial sem a adição de quaisquer auxiliares de filtração. No engarrafamento, apenas se ajusta o teor de sulfitos e adiciona-se um estabilizador de cor de origem vegetal.

Inovação é o lema dos seis vinhos que compõem a linha Queulat

O Sauvignon Blanc é um branco produzido por maceração pré-fermentativa a frio por 12 a 14 horas, finalizado com maturação “sur lies” de 5 meses com bâtonnage. Ele possui 13% de teor alcoólico e um olfativo de maracujá, flores brancas e hortelã.

Já o Cinsault é um tinto produzido na região Valle del Itata por meio de uma seleção manual de uvas e fermentação em tanques de aço inoxidável, com um olfativo que remete a framboesa, amora e ervas frescas.

Para quem prefere um Carménère, a linha também oferece um rótulo da região de Valle del Maipo, com um visual rubi e um olfativo de amora, cereja e chocolate.

Já o Pinot Noir é produzido com uma colheita manual e fermentação com grãos inteiros em tanques de aço inoxidável, sendo 70% do vinho maturado em carvalho francês por 10 meses.

Ainda na linha Ventisquero Queulat Gran Reserva, o Syrah é maturado em carvalho por 12 meses e apresenta um aroma de ameixa, tabaco e pimenta preta.

Para encerrar a lista de vinhos veganos e totalmente modernizados, o clássico Cabernet Sauvignon é bem equilibrado entre corpo, tanino e acidez. Com 14% de teor alcoólico, ele também é produzido através de uma seleção manual e maturação em carvalho francês por 12 meses.

O preço sugerido dos rótulos variam de R$ 89 a R$ 99.

Agora é separar as taças e fazer um brinde sem nenhuma origem animal!

Sobre a Cantu Importadora

Conhecida como a maior importadora de vinhos do Brasil, a Cantu possui 18 anos de operação B2B e presença nacional em mais de 15 mil pontos de venda, com mais de 400 rótulos de vinhos renomados em seu portfólio. Seu propósito é trazer para o país grandes marcas de expressão mundial. Na gama de produtos, são mais de 50 produtores de 14 países. Apresenta valores e uma filosofia que permite à empresa trazer rótulos de vinhos de extrema qualidade, contando com sólida estrutura logística e capacidade operacional para atender todo o território nacional. A viabilidade da empresa estabeleceu-se através de fortes parcerias, firmadas com grandes vinícolas do mundo. Mais informações em https://cantuimportadora.com.br/.