Dia Mundial do Gato. Vida longa e cuidados básicos

As pessoas têm se apaixonado ano após ano pelos gatos. Não é à toa que o crescimento desses bichamos tem aumentado cada vez mais nos lares e se tornado os preferidos pelos brasileiros. O Censo Pet IPB mostrou um recorde de 6% no crescimento da população brasileira de felinos domésticos entre os anos de 2020 e 2021. Com isso, é preciso que os cuidados com a saúde sejam disseminados e aprendidos pelos tutores, já que culturalmente acreditasse que os felinos demandem menos atenção por serem mais “independentes” que os cães, o que não é verdade. A boa notícia é que a tecnologia tem sido cada vez mais presente, revolucionando a forma de cuidar dos pets e, claro, facilitando a rotina para os tutores.

“Os felinos são mais caseiros, mas isso não quer dizer que não precisam de cuidados. Inclusive, o mercado dispõe de produtos que auxiliam os tutores a cuidarem dos bichinhos, principalmente com a atual vida hibrida, como a linha Sure Pet Care da MSD Saúde Animal. É a Petnologia, tecnologia relacionada com os cuidados que chega para inovar no mercado, proporcionando uma melhor qualidade de vida ao animal e um melhor entendimento do pet falando com o dono” explica Marcio Barboza, médico-veterinário e coordenador técnico pet da MSD Saúde Animal.

Confira abaixo algumas das novidades tecnológicas e como elas podem contribuir com esse cuidado:

Alimentadores inteligentes

O mercado pet disponibiliza aos tutores de pets, não só de cães, mas de gatos também, acessórios que armazenam dados dos animais de estimação para auxiliar no monitoramento de peso ou para casas com animais de diferentes necessidades nutricionais, já que balanças integradas possibilitam aos tutores medirem precisamente cada porção de alimento, além de monitorarem pelo aplicativo o quanto e quando o pet consome de alimento, a exemplo do Sure Feed Connect. Outra opção é o Sure Feed, um comedouro que, por meio de uma tampa automática, atua como proteção para os alimentos, mantem a comida mais fresca, evita que as úmidas sequem e que as moscas se instalem — assim proporcionando uma comida gostosa e saudável para os animaizinhos.

Portas automáticas para entrada no lar

Agora se a sua preocupação é em proporcionar passeios para o seu gatinho durante o seu período fora, uma linha de portas automáticas que conecta com o lar pode ser uma boa opção. Disponíveis em dois modelos, o SureFlap Connect possui acesso por meio do microchip de identificação e concentra informações que faz a conexão do produto com o aplicativo Sure PetCare, que fornece informações da atividade e rotina do animal. Além disso, é possível controlar a entrada e saída pela plataforma no celular e ativar notificações de quando os gatos saem. Já o SureFlap, funciona como uma porta automática que identifica o animal que, assim como o connect, também evita que outros animais desconhecidos entrem no local.

Microchip

A identificação já é bastante utilizada no agronegócio para facilitar o rastreamento e acompanhamento do gado, inclusive para garantir o controle e prevenção de doenças. A novidade chegou também para o mercado pet e visa auxiliar o tutor na prevenção de enfermidades, localização e ainda mais saúde e bem-estar ao gato com um processo seguro, rápido, fácil e praticamente indolor. Com o dispositivo o veterinário pode consultar todo o histórico de saúde do animal, assim como a carteira de vacinação, fazendo recomendações mais assertivas ao tutor.

Cuidados básicos para manter a saúde do pet em dia

Além da vermifugação periódica e de cuidados específicos, a atenção com os gatos inclui vacinação anual, assim como acontece com os cães. As vacinas evitam doenças fatais para os felinos, aumentam a longevidade dos animais e melhoram sua qualidade de vida. Para comemorar o Dia Mundial do Gato, celebrado anualmente dia 17 de fevereiro, a VetBR, mais completa distribuidora de produtos para saúde animal do país, selecionou informações essenciais sobre os tipos de vacinas mais eficazes e que podem salvar a vida do gato de estimação.

Segundo a consultora técnica da VetBR e médica veterinária Gleyci Fernanda Camanho da Silva, existem cinco principais doenças que acometem os felinos e que podem ser evitadas com a vacinação. “A imunização é a melhor forma de prevenção de enfermidades como rinotraqueíte, calicivirose, clamidiose, panleucopenia e leucemia viral felina, que podem ser evitadas se a imunização for iniciada no nascimento do pet e feita anualmente durante toda a sua vida”, afirma.

Dois tipos de vacinas são as mais recomendadas. A quádrupla evita rinotraqueíte, calicivirose, clamidiose e panleucopenia. A primeira dose deve ser aplicada nas primeiras nove semanas de vida; depois de um intervalo de 21 dias o animal deve ser imunizado com a segunda dose. Já a vacina quíntupla também imuniza o pet contra a leucemia viral felina. A primeira dose deve ser aplicada após oito semanas de vida e a segunda também com 21 dias após a imunização inicial. As duas vacinas precisam de reforço todos os anos, com apenas uma dose.

A veterinária lembra que mesmo que o animal fique mais em casa, a vacinação é de suma importância, já que o tutor pode acabar levando vírus e bactérias da rua. Além disso, observa que a escolha do imunizante vai variar de acordo com o estilo de vida do gato. “Geralmente, a quádrupla é indicada para animais mais caseiros e a quintúpla para animais que têm uma vida fora de casa, como os que geralmente saem para passear durante a noite. Mas é essencial consultar o médico veterinário para entender qual o tipo de vacina mais adequada às necessidades de cada animal de estimação”, orienta.

