Em 29 de julho, comemora-se o Dia da Lasanha. Com sabor marcante, o prato costuma fazer sucesso em almoços familiares e ocasiões especiais. Para celebrar a data, a Tirolez, uma das mais tradicionais marcas de laticínios do país, sugere duas receitas com molhos diferentes, que vão além dos clássicos, como ao sugo e à bolonhesa.

Confira abaixo o modo de preparo:

Lasanha de Cogumelos





Ingredientes

– 4 colheres (sopa) de Manteiga sem Sal Tirolez (52 g)

– 1 cebola pequena picada (70 g)

– 1 bandeja de cogumelo tipo Paris em fatias (200 g)

– 1 bandeja de cogumelo tipo shimeji picado (200 g)

– 3 colheres (chá) de sal (12 g)

– 4 colheres (sopa) de farinha de trigo (40 g)

– 1 litro de leite

– 1 xícara (chá) de Creme de Leite Fresco Tirolez (200 ml)

– 1 embalagem de massa para lasanha (200 g)

– 150 g de peito de peru defumado fatiado e picado

– 200 g de Queijo Mussarela Tirolez passado no ralo grosso

– ½ xícara (chá) de Queijo Parmesão Tirolez ralado (55 g)

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 180 °C.

Em uma panela, derreta 2 colheres (sopa) de manteiga, adicione a cebola e os cogumelos e refogue por 5 minutos. Tempere com 1 colher (chá) de sal e reserve.

Em outra panela, derreta o restante da manteiga, polvilhe com a farinha e deixe tostar ligeiramente, mexendo sempre (até subir um cheiro de pipoca). Adicione o leite aos poucos, mexendo sem parar, até levantar fervura. Acrescente o creme de leite, o restante do sal e os cogumelos reservados. Assim que levantar fervura, apague o fogo.

Em uma forma refratária grande (22 cm x 35 cm), faça camadas alternadas de molho, massa de lasanha, peito de peru e queijo mussarela, terminando com molho e queijo.

Cubra a forma com papel alumínio e leve ao forno por 20 minutos. Retire do forno, remova o papel alumínio e polvilhe o queijo parmesão. Volte ao forno por mais 15 minutos, ou até gratinar, e sirva quente, como prato principal.

Rendimento: 6 a 8 porções

Tempo de Preparo: 20 minutos

Lasanha Quatro Queijos





Ingredientes:

Molho de Gorgonzola

– 8 colheres (sopa) de Manteiga Tirolez sem Sal

– 8 colheres (sopa) de farinha de trigo

– 1 litro de leite

– 2 folhas de louro

– 2 cravos

– 1 cebola pequena

– 1 pitada de noz-moscada

– 1 pitada de pimenta-do-reino

– sal

– 150 g de Queijo Azul Tirolez

Montagem

– 500 g de massa de lasanha fresca e pré-cozida

– 600 g de queijo Mussarela Tirolez ralado

– 1 sachê de Requeijão Cremoso Tirolez

– 100 g de Parmesão Tirolez ralado

Modo de preparo:

Comece pelo molho de Queijo Azul: coloque a manteiga em uma panela e deixe derreter em fogo baixo. Acrescente a farinha e toste-a mexendo sempre até que comece a exalar aroma de castanhas (cerca de 2 minutos). Adicione o leite, aos poucos, mexendo vigorosamente para não formar grumos.

Para aromatizar o leite, corte a cebola ao meio e, em uma das metades, espete a folha de louro com o cravo para que fique presa. Coloque as metades de cebola no molho e deixe cozinhar, ainda em fogo baixo, mexendo sempre até começar a engrossar (cerca de 15 minutos). Tempere com a noz moscada e a pimenta-do- reino e retire as metades de cebola.

Amasse o Queijo Azul com um garfo e junte-o ao molho ainda quente mexendo até que derreta completamente.

Para montar a lasanha: escolha um refratário grande e fundo (22 x 36 cm e 8 cm de altura). Espalhe uma camada fina de molho de Queijo Azul no fundo do refratário. Distribua (sem sobrepor) as lâminas de massa para lasanha formando uma camada. Não há problema se ficar algum espaço entre elas. Adicione outra camada de molho e distribua 1/3 do queijo mussarela formando uma camada uniforme. Continue alternando as camadas de massa, molho de Queijo Azul e mussarela. Finalize espalhando um pouco do molho e acrescente o requeijão cremoso em pingos, apertando diretamente do sache. Distribua dessa forma por toda a superfície. Cubra com o molho de Queijo Azul restante e polvilhe o parmesão.

Leve ao forno preaquecido (180°C) e asse por cerca de 40 minutos ou até que a lasanha esteja gratinada na superfície.

Rendimento: 8 a 10 porções

Tempo de Preparo: 40 minutos

Dica: Se você preferir utilizar massa de lasanha seca, será necessário mais líquido. Para tanto, faça mais meia receita de molho de Queijo Azul e monte da mesma maneira.