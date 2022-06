Celebrado em 12 de junho, o Dia dos Namorados representa a ocasião perfeita para demonstrar carinho pela pessoa amada. Para quem quer preparar algo especial, sem gastar muito ou investir horas na cozinha, a sugestão de Mimoo, marca de alimentos saborosos e que cabem no bolso, é irresistível e tão doce quanto o amor do casal.

O Souflê Romeu e Julieta traz a famosa combinação agridoce do queijo com a goiabada em uma excelente opção para incrementar um brunch romântico ou para servir como sobremesa. Prático, o doce fica pronto em apenas 25 minutos.

Confira abaixo o modo de preparo e Feliz Dia dos Namorados!

Ingredientes:

Suflê:

Manteiga sem sal Mimoo e açúcar para untar e polvilhar

4 ovos com claras e gemas separadas (280g)

¼ de colher (chá) de sal

1 embalagem de Creme de Queijo Minas Frescal (200g)

¼ de xícara (chá) de açúcar (40g)

Calda:

1 xícara (chá) de goiabada cremosa (150g)

Modo de Preparo

Suflê:

– Unte 8 ramequins – pequeno pote de cerâmica – (7,5 cm de diâmetro) e polvilhe açúcar sobre o fundo.

– Na batedeira, bata as claras em neve e adicione o sal.

– Em outra tigela, bata o Creme de Queijo Minas Frescal com as gemas e o açúcar, em velocidade máxima, por 3 minutos.

– Adicione as claras em neve e misture com um garfo ou fouet delicadamente, de baixo para cima.

– Distribua a massa nos ramequins e asse em temperatura de 180ºC por 25 minutos.

– Enquanto o suflê assa, faça a calda: bata a goiabada com um garfo ou fouet para deixá-la mais cremosa.

– Montagem: cubra o suflê com a calda de goiabada ou sirva a calda à parte em um pote menor.

Tempo de preparo: 25 minutos

Rendimento: 6 porções