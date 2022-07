A Orquestra Filarmônica SENAI Americana apresenta o Concerto “Beatles Sinfônico” no próximo dia 15, às 19h30, no Teatro Municipal Lulu Benencase, em alusão ao Dia Mundial do Rock, celebrado anualmente em 13 de julho. A entrada para o espetáculo é a doação de uma caixa de leite, que será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Americana e entregue a famílias em situação de vulnerabilidade social.

O coordenador pedagógico da Escola SENAI em Americana, Rogério Aparecido Silva, explicou a proposta do concerto. “A ideia do Beatles Sinfônico é aliar o rock à música clássica, pois ouvir o repertório da banda executado por instrumentos de orquestra dá um significado diferente ao Dia do Rock. E não teríamos como escolher melhor tema para a data! Quando os Beatles despontaram no mundo, levou o rock aos jovens de uma maneira muito grande, juntamente com Elvis (Presley) e outros astros”, declarou.

A Orquestra Filarmônica SENAI Americana será regida pelo maestro Raphael de Araujo Franco, que desenvolve parcerias com músicos locais para que a apreciação da música erudita seja mais um momento cultural da cidade, como explicou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria. “O maestro e a Escola SENAI, realizadora do evento, desenvolvem um belíssimo trabalho por meio da Orquestra Filarmônica SENAI Americana e este concerto promete emocionar a todos os presentes, por isso convido os americanenses a prestigiarem esta grande noite”, disse.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli, agradeceu a parceria. “Para nós é muito importante contar com o apoio da sociedade civil, representada na ocasião pela Escola SENAI de Americana, que vai proporcionar uma noite de cultura e ainda fará a doação de alimentos para as famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo Fundo Social. Gestos como este fortalecem a união em nossa sociedade e por isso, somos gratos”, declarou.

O evento é realizado pela Escola SENAI com patrocínio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e do Fundo Social de Solidariedade.

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol. Os ingressos podem ser retirados na Escola SENAI, na Secretaria de Cultura e Turismo e na bilheteria do teatro.