Em 14 de julho, comemora-se o Dia do Mac’n’Cheese. Cremoso e irresistível, o prato ultrapassou as fronteiras norte-americanas e caiu no gosto de pessoas de diversos países, incluindo o Brasil. O grande protagonista da massa é o queijo – e quando o assunto é queijo, a Tirolez é especialista. Por isso, a marca, que é uma das mais tradicionais de laticínios no país, ensina como preparar a iguaria. Antes de aprender o modo de preparo, que tal conhecer um pouco mais da história do prato?

Famoso nos Estados Unidos, o Mac & Cheese surgiu ainda no século 18, quando o chef James Hammings, responsável pelas refeições de Thomas Jefferson, acompanhou o presidente americano em uma viagem à Europa. A partir das influências francesas que adquiriu no período, o cozinheiro desenvolveu uma espécie de “torta de macarroni”, que era uma massa cozida em leite e água, coberta com bastante queijo. O presidente ficou encantado e serviu o prato em diversos eventos oficiais. Desta forma, o prato foi se popularizando e ganhou versões de outros cozinheiros, até se tornar o Mac & Chefe que conhecemos hoje.

Agora, mãos na massa? Confira abaixo o modo de preparo da receita:

Mac & Cheese





Ingredientes:

500 g de macarrão do tipo caracol, parafuso ou penne cozido a gosto.

4 xícaras (chá) de Creme de Leite Fresco Tirolez

1 colher (sopa) de Manteiga Com Sal Tirolez

1 colher (café) de noz-moscada em pó

1/2 cebola picada bem fininha.

8 colheres (sopa) de Queijo Parmesão Tirolez ralado

400g de Queijo Mussarela Tirolez ralado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo:

– Acomode o macarrão já cozido em um refratário untado que possa ir ao forno. Reserve.

– Preaqueça o forno a 180ºC.

– Refogue a cebola na Manteiga Com Sal Tirolez e acrescente o Creme de Leite Fresco Tirolez. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada.

– Regue o macarrão com metade do creme de leite temperado. Em seguida, acrescente os queijos Mussarela e Parmesão Tirolez ralados e misture.

– Regue com a parte restante do creme de leite, misture até ficar homogêneo e cubra o preparo com parmesão ralado para gratinar.

– Deixe no forno, entre 25 e 30 minutos, ou até que fique totalmente gratinado, sem ressecar por dentro. Sirva imediatamente.

Tempo de preparo: 40 minutos

Rendimento: 6 porções