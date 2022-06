Comemorado em 19 de junho, o Dia do Cinema Brasileiro foi instituído para homenagear a captação das primeiras imagens em movimento no país. A data permanece importante para relembrar e valorizar as produções cinematográficas que nem sempre recebem o devido reconhecimento, mesmo narrando histórias inesquecíveis.

Por este motivo, preparamos uma lista de obras brasileiras com enredos tão fascinantes que poderiam ir parar nas telonas do cinema ou nas telinhas das plataformas de streaming. De romances a distopias, de universos paralelos aos cenários tipicamente brasileiros, confira 14 títulos nacionais que deveriam virar filmes e séries.

Um de Nós Foi Feliz

No cemitério de Marburg, em um dia frio de inverno, uma mulher está em frente a uma lápide, acompanhada apenas por uma desconhecida e uma sombra que a persegue há muitos anos. Ela decidiu viajar até a Alemanha unicamente para visitar esse túmulo, que guarda os restos do homem que sempre lhe fora um mistério: seu pai. Essas três figuras – a desconhecida, a sombra e o pai –, são as respostas para um ciclo de infelicidade causado por um passado doloroso na época da Alemanha Nazista.

(Autor: Paulo Stucchi | Maquinaria Editorial | Onde encontrar: Amazon)

David Goffman e a Travessia Infernal

Por séculos, os demônios vêm instigando o lado mais obscuro da humanidade com um jogo tão tentador quanto perigoso. Uma vez por ano, um humano predestinado a embarcar para o Inferno quando morto é selecionado por Satanás, o imperador das trevas, para lutar contra o seu destino. Inspirado no clássico “A Divina Comédia”, o escritor Gabriel Ract reimagina nesta obra os cenários e batalhas do inferno.

(Autor: Gabriel Ract | Editora Labrador | Onde encontrar: Amazon)

Pulp à Brasiliana

Sabrina Barlavento é famosa e premiada no circuito literário, mas segue assombrada por uma crítica negativa a respeito de seu trabalho. Desesperada para encontrar uma boa história, ela aceita a proposta inusitada e até mesmo perigosa de Rafael Perso, um vigarista envolvido com o narcotráfico, para se aventurar em um cemitério nazista abandonado. Uma pitada de romance e uma boa dose de aventura deixam a história ainda mais instigante.

(Autor: Yvis Tomazini | Lura Editorial | Onde encontrar: Amazon)

A Ilha e o Espelho

Mandado para Cambridge a trabalho, um brasileiro é convidado para se juntar a um eclético grupo, capitaneado por um fotógrafo correspondente de guerra com o qual guarda surpreendente semelhança física. Paralelamente aos dilemas, às aventuras e ao triângulo amoroso que consomem o protagonista, a atmosfera de sabedoria da cidade é perturbada por atos de violência noturna, cuja autoria é um mistério.

(Autor: Fausto Panicacci | Maquinaria Editorial | Onde encontrar: Amazon)

Se Pudesse Contar as Estrelas

Dica de leitura para os fãs de Peter Pan, que aguardam ansiosos o live-action! A protagonista Alison acorda de um afogamento, sem saber quem é ou o que aconteceu. Ao ser resgatada por um grupo de crianças, descobre que está na Terra do Nunca, lar dos que nunca nasceram. O livro de Becca Mackenzie apresenta um universo alternativo para as almas perdidas e trata sobre vida, dor, luto e segundas chances.

(Autora: Becca Mackenzie | Onde encontrar: Amazon )

Nosso Lugar entre Cometas

A série de livros Cometas da Galáxia é o único ponto em comum entre uma menina destemida, um garoto inseguro e uma jovem fugindo de si mesma. Ao menos, é o que Lorena, Gabriel e Stefana pensavam, até que a criadora da série vem pela primeira vez ao Brasil para o maior evento literário do país. Só que nem o plano mais mirabolante para encontrá-la vai funcionar enquanto cada um não vencer os próprios desafios. No fim das contas, o que está em jogo é a mudança mais significativa que poderia acontecer em 24 horas: a coragem de entender quem somos e do que gostamos.

(Autora: Fernanda Nia | Plataforma21 | Onde encontrar: Amazon)

Cartas para Anna – Crônicas de um amor que não deu certo

Nesta obra o escritor e roteirista Léo Luz reúne cartas, bilhetes e e-mails que escreveu para sua antiga namorada, Anna, durante e após o fim do relacionamento. Intensos, explosivos, sem censura e com uma pitada de sofrimento, os textos narram a história real do casal. O autor compartilha a própria experiência de como superou a ex para inspirar quem lê, principalmente aqueles que estão de coração partido.

(Autor: Léo Luz | Onde encontrar: Amazon)

Da Fossa à Bossa

Aos 17 anos, Maria Júlia não se encaixa em seu próprio tempo. Ao folhear um velho álbum da avó, ela se apaixona pela fotografia de Carlos André. É esta imagem que muda de vez o seu destino, levando-a para uma viagem inimaginável para 1959. Maria Júlia viverá uma experiência intensa e inesquecível em seus sonhados Anos Dourados, regada a muita “bossa nova” e “rock and roll”. Mas a menina vai ter que escolher entre o verdadeiro amor e a chance de uma vida com propósito. O que vai falar mais alto: a paixão ou a oportunidade de fazer a diferença no mundo?

(Autora: Gisele Fortes | Onde encontrar: Amazon)

Subterrâneo: Revelação

Neste que é o segundo livro da saga “Subterrâneo”, a protagonista, Carolina, terá de se adaptar à nova realidade do mundo. No primeiro livro, Ascensão, a civilização foi forçada a viver no subsolo, pois o ar tóxico causado pela poluição tornou a superfície inabitável. Na continuação, Carol retorna e descobre que a Terra voltou a ser um lugar habitável e as pessoas que ali chegaram criaram uma comunidade mais acolhedora e tolerante.

(Autora: Anne C. Beker | Onde encontrar: Amazon)

A Travessia dos Sempre Vivos

Em “A travessia dos sempre vivos”, a autora se inspira na história do seu bisavô, um padre espanhol, personagem rebelde e iluminado, que viveu em uma cidadezinha do Pantanal (Nossa Senhora do Livramento) e se apaixonou por uma mulher negra do Quilombo de Mata Cavalo, enfrentando uma sociedade tradicional e preconceituosa. A narrativa é permeada pelo fantástico e sobrenatural.

(Tereza Albues | Entrelinhas Editora | Onde encontrar: Amazon)

O Fio Que Nos Une

Após perder o noivo em um acidente, Letícia se fecha para o mundo, desacreditando no amor com a certeza de que seu coração nunca mais poderá se recuperar. Até que, um dia, sua grande amiga Marina a leva para um festival no bairro japonês da cidade, e Letícia acaba fazendo um pedido no santuário local. É quando coisas misteriosas começam a acontecer e nossa protagonista se vê numa missão um tanto inesperada: juntar as almas gêmeas conectadas pelo misterioso fio vermelho do destino.

(Deborah Strougo | VR Editora | Onde encontrar: Amazon)

As Últimas Memórias de um Morto-vivo

E se os mortos-vivos fossem capazes de pensar? Nessa história, o protagonista recém morto-vivo narra seu cotidiano no apocalipse, apresentando o leitor a um diferente ponto de vista sobre o tema, sempre trazido pelo olhar dos seres humanos vivos. A trama conduz o leitor por situações absurdas e as narrações incríveis de Joe, o morto-vivo que precisa lidar com os problemas do dia a dia enquanto controla o desejo por sangue.

(Diego Rates | Editora Viseu | Onde encontrar: Amazon)

O Canto do Cisne

Linda, jovem e rica, Grace foi assassinada nos anos de 1990, mas o mistério da morte nunca foi solucionado. Passados 27 anos, a história se mistura com as investigações de outro crime brutal. Desta vez, a jovem Thalita Medeiros é asfixiada no Parque Barigui, em Curitiba. Quem investiga a morte da garota para encontrar o verdadeiro assassino é o advogado Alexandre Lobo Neto, filho de Grace. O objetivo dele é inocentar Hugo, preso injustamente pela morte de Thalita há dois anos.

(Autora: Marisol F. | Artêra Editorial | Onde encontrar: Amazon)

Projeto AXO

Originalmente pensado como roteiro audiovisual, o romance de estreia do escritor Tadeu Fernandes conta a história de Thiago, que misteriosamente recebe um pedido para ajudar Helena e Gustavo a se libertarem da Neph Tec., empresa que mantém os irmãos como cobaias. Mas Thiago não recebe o pedido de forma comum, recebe em sua mente. Rapidamente, os personagens entram de cabeça em uma outra realidade que sequer cogitaram existir.

(Autor Tadeu Fernandes | Onde encontrar: Amazon)