– No dia 10/09 é celebrado o Dia do Brigadeiro e para esta data tão especial, a Brigaderia, grife do doce mais amado do País, preparou uma promoção para os Cacau Lovers, participantes do programa de fidelidade da Cacau Show.

A campanha Festival de Brigadeiro, que acontece entre os dias 10 a 30 de setembro, terá ação com a mecânica compre um leve outro. A promoção terá um sabor para cada dia da ação. Confira as datas e brigadeiros do dia, vigentes na promoção:

10/09 — Brigadeiro Ao Leite (tradicional, diet e zero lactose)

11/09 — 100% Cacau

12/09 — Meio Amargo

13/09 — Ninho® e Nutella®

14/09 — Pistache

15/09 — Churros

16/09 — Limão

17/09 — Nozes

18/09 — Pecado

19/09 — Casadinho

20/09 — Paçoca

21/09 — Cocadinha

22/09 — Oreo

23/09 — Surpresa de uva

24/09 — Kids

25/09 — Amêndoas

26/09 — Branco

27/09 — Doce de leite

28/09 — Ninho (tradicional e zero lactose)

29/09 — Whisky

30/09 — Caramelo e flor de sal

Além dos brigadeiros, a marca também oferece produtos incríveis, que prometem agradar ao paladar e alegar o dia do consumidor. Para ter acesso a mais informações, acesse o site ou o instagram.

Todos os produtos podem ser adquiridos nas lojas da marca (Parkshopping São Caetano, Shopping Anália Franco, Shopping Bourbon, Shopping Iguatemi Alphaville, Shopping Iguatemi São Paulo, Shopping Jundiaí, Shopping Morumbi, Shopping Morumbi Town, Shopping Pátio Higienópolis e Shopping Pátio Paulista), iFood e WhatsApp das lojas.

*Cacau Lovers é o programa de fidelidade da Cacau Show, criado para quem é apaixonado por chocolate. Para se tornar um membro, basta se cadastrar no site.

Sobre a Brigaderia

A Brigaderia nasceu em 2009 e transformou o doce mais amado do Brasil, o brigadeiro, em um presente charmoso e desejado. Com a abertura da primeira loja em 2010, a marca se tornou um sucesso e, em pouco tempo, virou parte da Holding Cacau Par, do empresário Alê Costa, presidente e fundador da Cacau Show. Com o conceito de oferecer experiências sensoriais únicas por meio da degustação, a Brigaderia harmoniza ingredientes selecionados, como o chocolate belga, com o encanto do brigadeiro feito em casa, em receitas totalmente criativas. Em seis anos, a marca se tornou a verdadeira grife do doce, com dez lojas ricas em detalhes atraentes aos olhos e ao paladar.