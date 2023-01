Celebrado em 6 de janeiro, o Dia de Reis é conhecido como o momento em que as celebrações natalinas se encerram e a árvore de Natal é desmontada. A data possui uma série de significados e é comemorada de formas diversas ao redor do mundo.

No calendário cristão, o Dia de Reis marca o momento em que três reis magos, provenientes do Oriente, teriam visitado o recém-nascido Jesus Cristo. A data é também conhecida como Dia da Epifania ou Teofania, o que quer dizer a revelação, chegada ou confirmação de que o filho de Deus teria nascido.

Na Bíblia, a referência sobre os três reis magos está no evangelho de São Mateus. O relato conta que, alguns dias após o nascimento de Jesus, magos guiados por uma estrela foram visitar e oferecer presentes para o recém-nascido filho de José e Maria. Esses presentes têm um papel importante na celebração. Segundo a narrativa cristã, Deus provê para os seus fiéis sempre que eles precisam, ou seja, as oferendas dos magos faziam parte dessa provisão divina.

De acordo com a tradição, os presentes foram ouro, incenso e mirra, que era um óleo muito valioso usado para embalsamar mortos. O ouro e a mirra foram essenciais para a sobrevivência de José e Maria quando fugiram para o Egito, a fim de proteger seu filho Jesus.

Ao longo dos séculos e em diferentes partes do mundo, as tradições de celebração do Dia de Reis e da noite de Natal foram se misturando. A troca de presentes costumava acontecer no Dia de Reis, quando os três reis magos realmente presentearam Jesus, e não na noite do Natal. As datas muito próximas acabaram por alterar esses hábitos.

Agora, vamos conhecer as tradições e peculiaridades envolvendo a data em diversos lugares do mundo, incluindo o Brasil!

Dia de Reis: Brasil

As celebrações do Dia de Reis no Brasil são conhecidas popularmente como Folia de Reis ou Reisado. Estão difundidas por diferentes regiões do país. Uma das práticas mais consolidadas são as visitações que grupos musicais chamados Terno de Reis costumam fazer às residências, marcadas por cantorias.

Além disso, outra tradição interessante, com origem em Portugal, é comer romãs no Dia de Reis, para pedir aos reis magos tudo o que mais podemos desejar na vida: saúde, dinheiro, amor e paz. O Dia de Reis encerra o ciclo natalino, sendo o momento em que as decorações natalinas são desmontadas.

Dia de Reis: Portugal

Em Portugal, o destaque é o bolo-rei da celebração de Reis. O quitute tradicionalmente traz uma fava e quem pegar a fatia com ela deverá preparar o bolo no ano seguinte. Há uma variação da iguaria, o chamado bolo-rainha, com frutas cristalizadas. Sobretudo nas zonas mais rurais, existe o hábito de cantar as Janeiras, quando grupos de pessoas vão às ruas para cantar de porta em porta, recebendo como agradecimento comidas e bebidas.

A Folia de Reis faz parte da tradição portuguesa e começa no dia 24 de dezembro e termina no dia 6 de janeiro. As datas marcam quando o estandarte do Natal se levanta e se abaixa. Em Portugal, um bolo de reis também é ofertado. É uma iguaria doce com frutas cristalizadas, muito apreciada pelas crianças.

Dia de Reis: Itália

Ainda hoje, na Itália, algumas pessoas preservam a tradição de fazer a troca de presentes na véspera do dia 6 de janeiro. Além das refeições de Natal e de Ano-Novo, comuns do Brasil, no país Europeu há ainda uma ceia da Epifania, realizada na data.

Uma lenda italiana conta a história de uma bruxa bondosa, chamada Befana, que, segundo uma lenda popular, ajudou os Três Reis Magos que se perderam no caminho para Belém até o Menino Jesus. A data é aguardada com ansiedade pelas crianças. Segundo a tradição, é preciso deixar a janela aberta, com uma meia vazia, para a velhinha encher de doces e caramelos as meias das crianças que se comportaram bem no ano anterior, e aquelas que foram travessas e malvadas ganham um pedaço de carvão.

Dia de Reis: Espanha

Em terras espanholas, os mais apegados às tradições fazem a troca de presentes no Dia de Reis, e não no Natal. A comida mais típica da comemoração do Dia de Reis na Espanha é o Roscón de Reyes, um bolo natalino de massa doce, feito com nozes, recheio de creme e frutas.

Ao pôr do sol do dia 5 de janeiro também ocorrem desfiles com pessoas em roupas típicas tradicionais, montadas em cavalos, conhecidos como “Cavalgada do Dia de Reis”. O evento da cidade de Alcoy ocorre desde 1885 e trata-se do desfile dos Reis Magos mais antigo da Espanha.