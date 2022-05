As vendas no comércio de Sumaré devem crescer 15% neste Dia das Mães, comparado com o ano passado. A expectativa é da Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré). Roupas, calçados, acessórios, perfumes e eletroeletrônicos estão entre os presentes mais procurados.

O presidente da Acias, Felipe Alberto Verza Ferreira, explica que os comerciantes estão mais otimistas principalmente por conta da flexibilização do atendimento presencial. No ano passado, em função das medidas de combate ao novo coronavírus, o atendimento presencial estava limitado a 25% da capacidade dos estabelecimentos. “O Dia das Mães é a segunda melhor data para o comércio e neste ano, com a queda dos casos de Covid-19 e o relaxamento das medidas restritivas, os consumidores estão mais seguros para ir às compras”, avalia.

O movimento no comércio deve se intensificar nesta semana. E para facilitar as compras de última hora, no sábado, 7 de maio, véspera do Dia das Mães, o comércio de Sumaré funcionará em horário especial, das 9h às 18h.