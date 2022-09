A programação cultural preparada pela Prefeitura de Americana para o Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, reúne atrações para todas as idades, com apresentação de circo, capoeira para crianças, teatro infantil e concerto apresentado pela Orquestra Sinfônica de Americana.

O Parque Ecológico Municipal “Cid Almeida Franco” recebe a maior parte da agenda – até por ser o aniversariante do dia. O espaço foi inaugurado em 12 de outubro de 1984 e, para comemorar seus 38 anos, terá três atrações. Às 10h, o Circuito São Paulo de Cultura traz para Americana a Cia. Le Petit Pot Pourri com seu espetáculo circense. Às 11h, o Espaço Cultural Comunidade de Estudo da Capoeira promove a Capoeira Para Crianças e, às 14h, a Cia. das Folhas encena “Shuí e o Retorno das Águas”. O Parque Ecológico fica na Avenida Brasil, 2525, no Jardim Ipiranga. Os ingressos do parque custam R$ 4,00 e crianças de 6 a 11 anos completos, acompanhados por adultos, pagam R$ 2,00, assim como estudantes. Pessoas com mais de 60 anos e crianças até 5 anos completos não pagam.

Para encerrar a programação comemorativa, a Orquestra Sinfônica de Americana apresenta no Teatro Municipal Lulu Benencase, às 20h, a composição musical Pedro e o Lobo, de Sergei Prokofiev – uma das mais executadas do compositor e de todo o repertório da música de concerto. Nela, o narrador conta uma história infantil, enquanto a orquestra representa cada um dos personagens através dos instrumentos musicais. O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol, e o ingresso pode ser trocado na hora por 1 pacote de papel higiênico ou 1 litro de água sanitária.

“Preparamos atrações capazes de encantar crianças de 0 a 100 anos, diante da riqueza cultural e artística oferecida pelos grupos, selecionados a dedo para celebrar as crianças e o querido Zoo de Americana, que acolhe tão bem nossas famílias”, declarou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.