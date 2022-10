Faltam poucos dias para o Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro. Essa é uma das épocas mais aguardadas pelos pequenos e, com menos dinheiro no bolso e orçamento mais apertado, a palavra de ordem nas famílias brasileiras é uma só: economizar.



Este ano, a data deve movimentar mais de R$ 400 milhões em negócios apenas no e-commerce, além de mais R$ 6 bilhões no varejo tradicional, segundo levantamento da Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços (CNC). E para não deixar a data passar em branco e presentear, sem se endividar, algumas estratégias podem ser adotadas.



É importante, por exemplo, mostrar à criança de onde vem o dinheiro da família, que ele é fruto de muito trabalho e, por isso, deve ser gasto com sabedoria e cautela. Muitos pais também evitam levar as crianças às compras, porém, esse é um momento importante que pode ser muito bem aproveitado. Com o orçamento doméstico em dia, comparar preços, recorrer à descontos e promoções e até mesmo confeccionar os próprios brinquedos em família podem ser ótimas saídas para gastar menos esse ano.



Confira algumas dicas:



Aproveite as promoções e cupons de desconto



Os cupons de desconto oferecidos pelo e-commerce funcionam como uma boa estratégia para ajudar a economizar na compra dos presentes. O Cuponomia, por exemplo, é um portal que reúne cupons e cashback para mais de 2 mil lojas, e disponibiliza uma lista com milhares de descontos em brinquedos e outros produtos infantis. “A utilização de cupons de desconto e cashback realmente veio para ficar e se firmar como uma excelente forma de economia no bolso do brasileiro”, explica Ivan Zeredo, diretor de marketing do Cuponomia. É preciso ficar de olho, o site tem novidades específicas para o Dia das Crianças como, por exemplo, super cashbacks em diversas lojas, com prazo determinado de validade. Os descontos oferecidos são válidos somente em compras feitas pela internet.



A utilização de cupons de desconto e cashback caíram no gosto do brasileiro. Esse é um mercado que não para de crescer. Em levantamento recente, o Cuponomia aponta o mercado de cupons como promissor, tendo gerado mais de R$ 10 bilhões para o e-commerce brasileiro durante o ano de 2021. Somente o portal foi responsável por gerar mais de R$1,3 bilhão em vendas para o e-commerce em 2021. O total de economia nas compras em lojas online no site foi de R$ 80 milhões, entre uso de cupons e cashback.



Estipule um valor

Definir previamente quanto a criança poderá gastar com o presente e incentivá-la a economizar, também estimula o consumo consciente. Ao desistir de gastar todo o dinheiro em um único item e substituí-lo por um mais em conta, a criança percebe que com o restante poderá realizar outra atividade, comprar outro produto ou ainda poupar e realizar algum sonho em longo prazo.



Compare preços

Procure comparar o valor do brinquedo desejado em mais de uma loja. Com a pandemia, muitas pessoas têm preferido fazer as compras de forma online, então, uma outra sugestão é comparar os preços pela internet. Já existem várias ferramentas que realizam comparativos de produtos de forma online e simultaneamente.

Sobre o Cuponomia

Fundado em 2012 por Antônio Miranda e Vinicius Dornela, o Cuponomia surgiu com a ideia de ajudar as pessoas a economizar em todas as compras online. A startup, responsável por introduzir o modelo de cupom de desconto no Brasil, participou do programa de aceleração das 500 Startups no Vale do Silício (EUA) e, além do aporte financeiro, recebeu a mentoria de grandes profissionais do mercado para aprimorar o negócio. Atualmente, o site reúne mais de 20 mil cupons de desconto, além de cashback em parceria com os principais players de comércio eletrônico do país. Só em 2020, a plataforma gerou R$ 1 bilhão em vendas para o e-commerce brasileiro e as economias nas compras somaram R$ 50 milhões.