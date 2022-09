Visando ampliar a estrutura e garantir que a população possa participar ativamente do maior evento da entidade, o Instituto Jr Dias abre vagas para voluntários que desejarem fazer parte do Dia das Crianças a ser realizado no próximo dia 23 de outubro, na Praça Vinicius de Moraes, no bairro Antônio Zanaga.

Sendo o maior evento anual realizado pela família Dias, o Dia das Crianças reúne cerca de 3 mil pessoas em mais de oito horas de festa gratuita para a população. Além de atividades para o público infantil, o evento conta com distribuição e sorteio de presentes, entrega de doces, alimentação e muito mais. Diante da magnitude do evento, o Instituto recruta voluntários que desejam participar desse momento de união e solidariedade, com a entrega de certificação pelo trabalho prestado.

“Tivemos uma grata experiência em 2018 com a participação de voluntários, além da nossa equipe de linha de frente, que nos auxiliaram a levar o melhor para o público, por essa razão resolvemos repetir a dose e dar esse espaço. Muitos nos procuram querendo saber como ajudar e essa é uma grande forma de servir ao outro, então esperamos que haja uma grande participação popular”, disse Isabel Dias, presidente do Instituto Jr Dias.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 19 de outubro, através de formulário disponível na página oficial do Instituto no Instagram e as vagas são limitadas. Para maiores informações, entre em contato pelo telefone (19) 99233-9313 ou acesse https://linktr.ee/institutojrdias2.