A ação “Dia da Família Acolhedora”, realizada sábado (4), no CCL – Centro de Cultura e Lazer, teve a participação de, aproximadamente, 200 pessoas. A atividade foi promovida pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) da Prefeitura de Americana, em parceria com a Associação de Promoção e Assistência de Americana (APAM), Bola de Neve Church e demais apoiadores. O vice-prefeito Odir Demarchi participou do evento, representando o prefeito Chico Sardelli.

“É uma ação muito importante para as nossas crianças e adolescentes, que precisam de suporte e acolhimento enquanto aguardam o retorno aos seus lares. As famílias que puderem participar deste trabalho podem procurar as informações e orientações junto à APAM e Secretaria de Assistência Social, contribuindo para o amparo e bem-estar das nossas crianças e adolescentes”, disse Odir.

“Celebramos a data com as famílias que passaram pelo CCL e puderam participar de diversas atrações. Conversamos sobre o Serviço de Acolhimento Familiar, sensibilizando as famílias sobre a importância da adesão ao Serviço Família Acolhedora. Foi uma ação de fundamental importância para que possamos reforçar este trabalho de amor, cuidado e dedicação às nossas crianças e adolescentes, que se encontram momentaneamente em situação de vulnerabilidade, afastadas do convívio familiar. É um propósito e um trabalho muito digno, que a gente precisa cada vez mais propagar, promover. Foi um dia muito especial. Agradecemos a todos que compareceram e aos colaboradores, parceiros nesta ação”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

Na ação, foram distribuídos materiais informativos sobre o Serviço de Acolhimento Familiar. O evento também contou com as apresentações do grupo “Batucada Abençoada”, aula de dança com o grupo “Mos Crew”, teatro com o grupo da igreja Bola de Neve, pintura de rosto, cama elástica, brinquedos, pipoca e algodão doce.

Prestigiaram o evento, os vereadores Marcos Caetano e Professora Juliana, o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Allisson Roberto, o secretário adjunto de Transportes e Sistema Viário, Pedro Peol, a diretora de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra, representantes do Conselho Tutelar e de direitos da Criança e do Adolescente, a equipe da SASDH, entre outros apoiadores e convidados.

O Serviço integra o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). É desenvolvido em parceria entre a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e a APAM. As famílias podem se candidatar ao acolhimento provisório de crianças e adolescentes, enquanto a família biológica é trabalhada para recebê-los de volta ou, na impossibilidade, poderem aguardar a adoção.

As famílias selecionadas para o acolhimento recebem capacitação e são cadastradas. Para saber mais sobre como ser uma Família Acolhedora, basta entrar em contato com a APAM pelo (19) 9 9927-9585 ou pelo e-mail: [email protected]