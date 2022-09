Após votação popular, a árvore símbolo de Santa Bárbara d’Oeste foi escolhida. Com 438 indicações, a espécie vencedora foi a Ipê-amarelo (Handroanthus chrysotrhicus) – uma das principais espécies da arborização urbana do Município. Ao todo, 1.017 pessoas participaram da iniciativa. E para celebrar a escolha e comemorar o Dia da Árvore, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste realizou nesta quarta-feira (21) o plantio de 67 mudas de Ipê-amarelo na Avenida Conceição Martins Machado, no bairro Terras de Santa Bárbara.

Promovido pelo Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente) e Prefeitura, a ação iniciou no dia 1º de junho, no site do órgão e teve como concorrentes, além do Ipê-amarelo, o Ipê-roxo-de-bola (Handroanthus impetiginosus) – 398 votos, Jacarandá (Jacaranda micrantha) – 89 votos, Quaresmeira (Tibouchina granulosa) – 31 votos, Sibipiruna (Caesalpinia ferrea) – 20 votos, Oiti (Moquilea tomentosa) – 15 votos, Cabreúva (Myroxylon peruiferum) – 14 votos, Pau-ferro (Caesalpinia leiostachya) – 8 votos e Aldrago (Pterocarpus violaceus) – 4 votos. Todas são espécies nativas e relevantes na arborização de Santa Bárbara d’Oeste.

Em seu discurso o prefeito Rafael Piovezan destacou as ações da Administração Municipal na preservação do meio ambiente. “Esta data é muito importante porque no Dia da Árvore estamos plantando 67 mudas de ipê-amarelo, que a população escolheu como árvore símbolo da cidade e representa um marco do desenvolvimento sustentável e na história de Santa Bárbara. Desde 2013, nós já plantamos 110 mil árvores, sendo 90 mil nos nossos mananciais e 20 mil na área urbana. Eu tive o privilégio de começar esse projeto como secretário de Meio Ambiente e continuar no Departamento de Água e Esgoto”, disse. “Também vale lembrar o esforço que estamos fazendo na implantação de Áreas de Bem-Estar e sua arborização. Tudo isso traz benefícios não só para o meio ambiente, mas para a qualidade de vida das pessoas e tem muita relação com o que desejamos para o futuro”, ressaltou o prefeito Rafael Piovezan. “A Avenida Conceição Martins Machado foi revitalizada e vai ganhar, além de arborização, ciclovia e nova iluminação de LED”, completou.

110 mil mudas plantadas em uma década

A arborização urbana e a preservação de mananciais trazem um grande avanço às questões ambientais do Município e deixa um legado às futuras gerações. Pensando nisso, a Prefeitura intensificou o plantio em calçadas, parques, praças, jardins públicos, Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas verdes, além de doar mudas à população. Desde 2013 até o momento, a Administração Municipal realizou o plantio de 110 mil mudas de espécies arbóreas, sendo 20 mil em áreas urbanas e outras 90 mil mudas na preservação de mananciais e recuperação de áreas verdes.

Ipê-amarelo

De ocorrência nas florestas ombrófila densa e estacional semidecidual da Mata Atlântica e da Família Botânica Bignoniaceae, a espécie Ipê-amarelo é encontrada nos estados brasileiros do centro-oeste, sul, sudeste e também no nordeste. No final do inverno perde todas as suas folhas e apresenta uma floração exuberante em cor amarelo-vivo.

Também acompanharam o plantio dos Ipês-amarelos o vice-prefeito Felipe Sanches, os secretários de Meio Ambiente, Cleber Canteiro, Obras e Serviços, Hamilton Cavichiolli, Esportes, Vinícius Furlan e Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi, o diretor-superintendente do DAE, Laerson Andia Júnior, os vereadores Bachin Júnior e Carlão Motorista, o presidente do Comdema, Fábio Vicentin Diniz, o diretor do Grupo Escoteiro Uirapuru, Paulo Luis Pereira, o diretor da Acisb, Roberto Bonamin, além de servidores da Prefeitura e do DAE.