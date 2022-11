A Copa do Mundo vai começar no próximo domingo (20), na partida entre Catar e Equador, e os jogadores mais importantes do planeta estarão em ação no torneio. Será uma oportunidade de ouro para ganharem visibilidade e aumentarem a base de fãs em uma plataforma quase tão importante para eles quanto o campo de jogo: as redes sociais.

O Apostagolos.com correu atrás para descobrir, entre os 836 jogadores convocados pelas 32 seleções, quais são os maiores nomes do esporte no Instagram. Os números levantados foram atualizados pela última vez nesta terça-feira (15).

Antes da lista com os dez jogadores da Copa do Mundo com mais seguidores na rede social, além do atleta com mais seguidor de cada uma das 32 seleções, uma curiosidade: dos 836 convocados, 43 não possuem conta no Instagram. Os convocados que mais ignoram a rede social são os da Sérvia: seis não estão nela.

1 – Cristiano Ronaldo – 496 milhões

O português, considerado um dos maiores craques de todos os tempos, é o líder absoluto quando o assunto é redes sociais. Chama a atenção pelos gols e pelo marketing pessoal.

2 – Lionel Messi – 373 milhões

O argentino é mais tímido online do que outros astros de seu tempo, mas arrasta multidões graças à genialidade em campo. Passou a ser mais ativo nas redes sociais tardiamente.

3 – Neymar – 181 milhões

Ao longo da carreira, o camisa 10 da seleção foi quem mais se aproximou da popularidade de CR7 e Messi. Arrasta uma massa de fãs brasileiros nas redes sociais desde 2010.

4 – Kylian Mbappé – 73 milhões

O fenômeno francês tem carreira meteórica e conquistou o título da Copa do Mundo de 2018 com apenas 19 anos. Deve herdar o topo das redes sociais com o tempo.

5 – Karin Benzema – 60 milhões

O centroavante da seleção da França e do Real Madrid chega ao Catar vivendo o auge da carreira. Já é veterano, mas pode ganhar alguns milhões de seguidores se vencer o título.

6 – Paulo Dybala – 49 milhões

Ele surgiu como um fenômeno em campo e nas redes sociais. Com o tempo, a carreira do argentino não tem sido tão empolgante, mas ele continua sendo sucesso no Instagram.

7 – Gareth Bale – 48 milhões

O galês tem passagem vitoriosa por clubes, especialmente pelo Real Madrid, que o alçou ao status de referência mundial. O fato de falar inglês aumenta o alcance de sua conta.

8 – Luis Suárez – 44 milhões

Em fim de carreira, Suárez disputará seu quarto e último Mundial pelo Uruguai. A popularidade no Instagram deriva principalmente do brilho por Liverpool e Barcelona.

9 – Daniel Alves – 37 milhões

O brasileiro se autointitula “good crazy”. Nas redes sociais, fez sucesso com as roupas extravagantes e as frases motivacionais. Em campo, fez história atuando pelo Barcelona.

10 – Antoine Griezmann – 36 milhões

O francês já viveu seu auge. Os milhões de seguidores se devem ao título mundial com a França e estilo divertido, com comemorações de gol que remetem ao mundo pop.

Os mais populares de cada seleção Nem toda seleção na Copa do Mundo conta com astros de primeira grandeza e podem se gabar de ser como a França, com três jogadores entre os dez com mais seguidores no Instagram. Ainda assim, cada equipe que vai disputar o título no Catar conta com seus jogadores mais populares nas redes sociais, que acabam se transformando em uma espécie de porta-voz da equipe no ambiente virtual. Confira aqui quais são os jogadores mais populares no Instagram de cada uma das 32 seleções que estão na Copa do Mundo: Argentina Lionel Messi 373 milhões Austrália Mitchell Langerak 193 mil Bélgica Eden Hazard 27 milhões Brasil Neymar 181 milhões Camarões Eric Maxim Choupo-Moting 1 milhão Canadá Alphonso Davies 5 milhões Costa Rica Keylor Navas 16 milhões Croácia Luka Modric 25 milhões Dinamarca Christian Eriksen 4 milhões Equador Enner Valencia 867 mil Inglaterra Harry Kane 13 milhões França Kylian Mbappé 73 milhões Alemanha Marc-Andre Ter Stegen 13 milhões Gana Thomas Partey 1 milhão Irã Sardar Azmoun 5 milhões Japão Yuto Nagamoto 1 milhão Coreia do Sul Son Heung-min 8 milhões México Guillermo Ochoa 2 milhões Marrocos Achraf Hakimi 10 milhões Holanda Memphis Depay 15 milhões Polônia Robert Lewandowski 30 milhões Portugal Cristiano Ronaldo 496 milhões Catar Bassam Al-Rawi 1 milhão Arábia Saudita Yasser Al-Shahrani 1 milhão Senegal Sadio Mané 12 milhões Sérvia Luka Jovic 2 milhões Espanha Alvaro Morata 18 milhões Suíça Xherdan Shaqiri 2 milhões Tunísia Ali Maâloul 1 milhão Uruguai Luis Suárez 44 milhões Estados Unidos Christian Pulisic 6 milhões País de Gales Gareth Bale 48 milhões