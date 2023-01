Luis Suárez

O atacante uruguaio chega ao Grêmio com o status de maior contratação da temporada no futebol brasileiro. Aos 35 anos, vem de mais uma Copa do Mundo com a seleção do Uruguai e com fôlego renovado – assinou contrato de duas temporadas com os gaúchos. Ele passa a ser o maior goleador em atividade no futebol brasileiro, superando Hulk, do Atlético-MG. “El Pistolero” soma incríveis 529 gols na carreira. A imensa maioria deles atuando por algumas das competições mais fortes do mundo, como a Champions League, o Campeonato Inglês e o Campeonato Espanhol.

Germán Cano

O argentino foi o grande goleador do futebol brasileiro na temporada passada. O atacante do Fluminense encerrou 2022 como artilheiro da Série A, com 26 gols, e como o jogador que defende um time do país que mais balançou as redes, não importa a competição: 44. Em 2023, o tricolor se reforçou, apostou na manutenção do técnico Fernando Diniz, cujo estilo ofensivo ajuda o artilheiro. A expectativa fica para ver se o pai do pequeno Lorenzo, a quem dedica os gols com o “L”, conseguirá manter o nível ou fazer ainda mais gols.

Gabigol

É o principal goleador do futebol brasileiro, se levados em consideração os jogadores com menos de 30 anos. Aos 26, soma 223, um número expressivo e que passou a ser construído principalmente a partir de 2018, quando foi artilheiro do Brasileiro pela primeira vez. Na temporada passada, aceitou ser menos finalizador a favor do companheiro de ataque Pedro. Com isso, acabou fazendo menos gols. Em 2023, será treinado por um novo técnico no Flamengo, Vitor Pereira, que deverá definir que versão de Gabigol prefere: a do matador ou a do garçom.